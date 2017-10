Fracasan 80% de nuevas microempresas

MEXICALI, Baja California(GH)

El 80% de las nuevas empresas fracasan entre el primer y tercer año de su creación, reconoció la presidenta de la Red de Apoyo al Emprendedor en Mexicali.



Leticia Isabel González Espinoza detalló que desde su trinchera, que trata de ayudar de manera gratuita al emprendimiento, se detectó que ocho de cada diez ideas llevadas a la práctica, no perduran en dicho lapso.



El motivo, es que los microempresarios no están bien informados, detalló. “Necesita fortalecer el conocimiento, llevar una mejor cultura financiera, conocer a su Gobierno, saber qué ventajas tiene, verlo como el inversionista principal”.



El Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem), y los gobiernos federal y estatal son opción para evitar el cierre de empresas, aseguró.



“A través de sus financiamientos con muy baja tasa de interés, están abiertos para recibirlos y fortalecerlos con préstamos desde 20 mil pesos hasta un millón”.



“Pero muchos no se acercan precisamente por la falta de conocimiento a la relación que tenemos que tener con el Gobierno”, atribuyó.



Por su parte, el director de desarrollo regional de la Secretaría de Desarrollo Económico, Mario Martija Zárate, destacó que a pesar de la estadística desalentadora, a nivel nacional Tijuana y Mexicali son las dos ciudades donde más negocios logran superar la curva negativa, y superan los tres años críticos.



“Depende del talento del emprendedor, que se anima, y si fracasa vuelve, por eso toda la comunidad emprendedora estamos buscando apoyarlos. Dependiendo del problema que tengan, con nosotros van a encontrar soluciones”, finalizó.



EN NÚMEROS



80% de los pequeños negocios cierran entre el primer y tercer año de creación.

es bueno saber



A nivel nacional Tijuana y Mexicali son las dos ciudades donde más negocios logran superar la curva negativa.