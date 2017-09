Pide SEE a padres no abandonar a estudiantes de Secundaria y Prepa

(GH)

El acompañamiento e intervención de la familia, primordialmente de los padres, es esencial para el aprendizaje de los estudiantes, por ello deben estar al pendiente de su desempeño académico, aún en niveles medio y medio superior.



Alejandro Bahena Flores, delegado del Sistema Educativo Estatal, pidió a los padres y tutores trabajar en coordinación con el Sistema.



“No solo recojan documentos y los guarden sino que dialoguen con el maestro para conocer dónde está teniendo un buen aprendizaje, donde está teniendo dificultades en el logro educativo el niño, para juntos trabajar en el mayor logro académico posible”, invitó.



Aunque en las aulas se fomenta la buena convivencia, y valores como el respeto y la solidaridad, es en casa donde se aprenden modales y se forja el carácter. “De ahí que es importantísimo que trabajemos de la mano”, dijo.



Es importante que el acompañamiento no termine al concluir la educación preescolar o primaria, para prevenir y detectar en los jóvenes factores que puedan alterar su formación, como dificultades de aprendizaje y adicciones.



“Ese cariño que los padres le ponen a sus niños cuando estén en preescolar, que no se les vuelva un cariño ligero, que no pierda intensidad en primaria, secundaria o preparatoria porque necesitamos que los padres de familia estén acompañando al alumno en sus aprendizajes”, puntualizó.