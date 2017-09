Se tiene convocatoria con dos vacantes para magistrados del TSJE

MEXICALI, Baja California(GH)

Son dos vacantes para ocupar el cargo de magistrados numerarios que están en la convocatoria emitida por el Consejo de la Judicatura Estatal, informó el magistrado Jorge Armando Vázquez.



El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) señaló que las convocatorias en proceso son para ocupar los lugares del magistrado Raúl González Arias, que sale en enero de 2018, y de Carlos Cataño González.



Cataño González fue inhabilitado 10 años para ocupar un cargo público por la 21 Legislatura en cumplimiento a una sentencia del Consejo de la Judicatura Federal.



El magistrado presidente indicó que están en la etapa de recepción de documentación curricular y posteriormente, se iniciarán con los exámenes de conocimiento, teórico y psicométrico.



Todas aquellas personas que superen la calificación de 80 se colocarán en una lista que será enviada al Congreso Estatal, que finalmente elegirá a los dos magistrados numerarios.



Sobre una advertencia sobre la vacante de Cataño González, explicó que el pasado 4 de junio, el Consejo de la Judicatura decidió no hacer el lanzamiento de la convocatoria para suplir la plaza dejada por el ex magistrado.



El motivo de esta decisión, fue que el ex togado había interpuesto un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



No obstante, en la sesión del Consejo de la Judicatura del pasado 24 de agosto, se tomó la decisión de lanzar la convocatoria, pero con un apartado señalando que estaban en espera de la resolución de la SCJN.



Un día después, el 25 de agosto, el recurso de revisión interpuesto por Cataño González fue resuelto por el Máximo Tribunal, confirmando la sentencia.



La convocatoria fue aprobada y dada a conocer por el Consejo de la Judicatura un día antes de que se diera la resolución de la SCJN y por ese motivo apareció de tal manera, afirmó.