Piden control en egresos médicos por falta de plazas

MEXICALI, Baja California(GH)

Las plazas ofertadas para las prácticas de estudiantes de Medicina sobrepasan la demanda, por lo que la Secretaría de Salud pidió un mayor control en los egresos de las facultades.



Diego Fernando Ovalle Marroquín, director de Enseñanza y Vinculación, comentó que Baja California es una entidad segura para los estudiantes, por lo que se han estado esforzando por mantenerlos aquí.



Esto luego de que se han evidenciado condiciones inseguras a nivel nacional para los jóvenes estudiantes de Medicina que realizan sus prácticas y servicio que la misma Universidad requiere para su egreso.



Desde hace años en Baja California no se ha presentado ningún evento donde haya alguna situación de inseguridad entre los pasantes, destacó el director del programa para estudiantes.



“Nuestro Estado es la entidad que menos reporta eventos de inseguridad en cuanto a una situación violenta contra algún pasante, no se ha dado a conocer algo de esa naturaleza”, comentó Ovalle.



En Baja California se garantiza la seguridad a los pasantes, sin embargo las plazas no son suficientes en el Estado para toda la cantidad de médicos que demandan alguna, aceptó el servidor público.