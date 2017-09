Da el Estado sanciones leves a funcionarios por faltas graves

MEXICALI, Baja California(GH)

por los trabajadores del Gobierno del Estado, el 81% por no presentar la declaración patrimonial y el 19% por situaciones catalogadas como graves, según la ley.Los datos de Dirección de Control y Evaluación Gubernamental, precisaron que han sentenciado a 27 personas por un delito grave desde el año 2016, ni uno ha tenido pena máxima como el juicio político o inhabilitaciones.En todo el 2016 emitieron 12 resoluciones por delitos graves, de los cuales once son de Mexicali y dos de Tijuana; durante el primer trimestre del 2017 se han sancionado a tres de jurisdicción estatal, en total son 15 resoluciones que incurrieron en una falta grave.Las sanciones fueron desde una amonestación pública o privada en el 92% de los casos y suspensión de cinco a diez días hábiles en el 8% de las resoluciones que pueden involucrar a más de un servidor público.Hay que precisar que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, es la que califica como faltas graves, el incumplimiento a lo dispuesto por las fracciones III, IV, V, X, XII, XV y XVI del Artículo 46.“Todo servidor público debe desempeñar su función, empleo, cargo o comisión observando siempre los principios de Legalidad, Honradez, Lealtad, Imparcialidad y Eficiencia, actuando dentro del orden jurídico, respetando en todo momento la Constitución Política”, señala la ley.Durante el primer trimestre del año 2017, se registró un número de funcionarios públicos del Gobierno del Estado sancionados, que apenas llega a la mitad de los mismos periodos del año 2015 y 2016.En los meses de enero, febrero y marzo del presente año, sancionaron a ocho funcionarios, tres de ellos por faltas graves, según los datos de la Contraloría del Estado, el pasado periodo se habían detectado y sancionado a 16 servidores públicos.Los tres casos graves del año 2017 se debieron al incumplimiento de las leyes que regulan el manejo de recursos económicos, provenientes del Régimen de Protección Social en Salud del Estado y dos por la Junta de Urbanización para el Estado de Baja California.Los dos casos de la Junta de Urbanización, fueron responsabilidad del subdirector de Obras y Proyectos, Rubén Yáñez Moreno y la coordinadora de Proyectos y Seguimiento, Alma Rubio Valenzuela.El funcionario del Régimen de Protección Social en Salud del Estado, se trató del Director de Administración y Financiamiento, Jaime Zatarain Verduzco, quien actualmente labora como jefe administrativo en Oficialía Mayor del Estado.De los 16 funcionarios sancionados en el primer trimestre, el único delito grave fue promovido por el jefe de Departamento de Control y Seguimiento del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi), Jaime Sibrián Castro.Durante el segundo trimestre se sancionaron ocho expedientes de servidores públicos por delitos graves, entre ellos funcionarios de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (Cespm) y del Instituto de Servicios de Salud (Isesalud).Se trató de los supervisores de obra de la Cespm, Juan Luis Ramírez Cejudo, Cristóbal Ordoñez Guerrero, Óscar Isaac Arriaga Jiménez, José Carlos Robles Valenzuela, Mario Flores Beltrán, quienes sólo recibieron una amonestación pública.También un subdirector general de Isesalud, Rogelio Carranza Terán, el director Administrativo, Andrés Silva Flores y el jefe del Departamento de Conservación y Mantenimiento, Arnulfo Camacho Hernández.Todos ellos, señaló la Contraloría que no utilizaron los recursos que tenían asignados para el desempeño de su empleo, cargo o comisión para los fines a que eran afectos.Héctor Valadez Franco, Saúl Arredondo Lugo, Mario Sergio Santacruz Carrasco, Benito Baeza Higuera, Ramón Javier Terrazas Verdugo, Héctor Alejandro Caloca Galindo, supervisores de obra en la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana (Cespt), no tuvieron sanción.En total son 20 funcionarios del segundo trimestre del 2016, que cometieron delitos graves y sólo cuatro tuvieron una suspensión de cinco días o diez días, cuatro no fueron sancionados y el resto sólo fue amonestado en privado o en lo público.Cabe precisar que la amonestación es una advertencia hecha al servidor público responsable, sobre las consecuencias de la conducta cometida, apercibiéndole la imposición de una sanción mayor en caso de reincidencia.Durante el tercer trimestre del 2016 fueron sentenciados dos funcionarios de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), dentro de los delitos graves, asignándoles amonestaciones.Estos dos casos se debieron a que no requirieron a los gobiernos municipales los indicadores de la evaluación al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal.Esto impidió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) acordara con los municipios por su conducto, medidas de mejora para apoyar el cumplimiento de los objetivos para los que se destinaron los recursos.Durante el cuarto trimestre sólo fue catalogado como infractor grave a Cutberto Parra Guevara, por incumplimiento a las normas, quien es el subdirector de Planeación y Evaluación del Conalep en Mexicali.Del 2016 a marzo del 2017 se han sancionado a un total de 27 funcionarios, seis no tuvieron sanción, cuatro una suspensión temporal no mayor a diez días y el resto una amonestación pública o privada.Eva María Vázquez, diputada local.Una afectación a la Hacienda Pública Federal de 162 millones 122 mil 836 pesos causó Jaime Zatarain Verduzco, durante su gestión como director de Administración y Financiamiento del Régimen de Protección Social en Salud del Estado en el 2012.Así lo manifiesta el expediente 72/P/14, integrado en la Dirección Jurídica de Responsabilidades y Situación Patrimonial, que castigó al funcionario con una llamada de atención hasta el año 2017.Esto inició cuando se emitieron los resultados de la Federación Superior mediante la auditoría número 667 de la cuenta pública 2012, practicada por el Gobierno del Estado, derivándose en el pliego de Observaciones número PO0090/14.La auditoría fue con el propósito de verificar que los recursos federales transferidos a la Secretaría de Salud, se efectuaron de forma eficiente y oportuna, y si las metas se ejecutaron de forma eficaz y congruente.El procedimiento administrativo inició en febrero del 2016 en contra de Zatarain, según el expediente el funcionario se presentó en una ocasión a entregar pruebas para demostrar su inocencia.Sin embargo para el periodo de alegatos Zatarain no compareció ante las autoridades, acabándose el plazo para su defensa, el expediente lo acusa de infringir la fracción III del Artículo 46.El documento precisa que el daño causado se desglosa en 153 millones 355 mil 136 pesos con 47 centavos, más los rendimientos financieros que se generaron desde su disposición a su reintegro a la cuenta específica del Seguro Popular.Esto originó un faltante en la cuenta bancaria, además se le suma un perjuicio de 8 millones 767 mil 699 pesos con 56 centavos, por la transferencia de rendimientos financieros a otros fondos distintos al Seguro Popular.Además Zatarain trasgredió el Artículo 44 del presupuesto de Egresos de la Federación, aunado a los artículos 33 y 38 del Reglamento Interno del Régimen de Protección Social en Salud del Estado de Baja California.Los recursos se transfirieron con su plena aprobación en febrero del 2012, a fuentes de financiamiento distintas a la Cuota Social y Aportación Solidaria Federal durante la totalidad del mismo año.En los alegatos Zatarain hizo referencia a que se encontraba en una situación de indefensión, al no especificar a qué cuentas desvió el dinero, además abogó que el no era director, ya que nunca se le nombró como tal.Incluso alegó que la Contraloría no tenía facultad para investigarlo y sancionarlo debido a que se trataba de cuestiones federales, a lo que no le asistió la razón, según el dictamen.Sin embargo, existe un oficio donde establecen las cláusulas de su contrato, donde se expresa su cargo como director de Administración y Financiamiento, signado por Celia Rincón Vargas, directora General del Régimen de Protección Social.A pesar de que la dependencia calificó como grave su actuar, que provocó daños a la Hacienda Pública y a la sociedad, vulnerando la legalidad, decidió sentenciarlo a una amonestación privada.La resolución fue decidida por Patricia Guzmán Delgado, directora jurídica de responsabilidades y situación patrimonial, quien laboraba durante la gestión del ex contralor Bladimiro Hernández Díaz.Zatarain cuenta con 20 años de antigüedad al servicio público y no contaba con antecedentes negativos, actualmente trabaja como jefe administrativo de Oficialía Mayor, en el 2015 se registró para ocupar el cargo de contralor en la CEDH.“El sistema está diseñado para que en todo el País, incluyendo Baja California, los funcionarios se cuiden entre ellos mismos, tú lo ves desde una causa menor, hasta una causa mayor”, aseveró Francisco Fiorentini Cañedo.El ex presidente de la Coparmex, contextualizó que actualmente hay 16 gobernadores que están siendo prófugos o juzgados bajo proceso por actos aberrantes, como el caso documentado de Javier Duarte.Señaló que son y han sido exagerados los procesos por mal manejo de los recursos, por lo que hay un malestar de la población que se está manifestando de una forma distinta, sin embargo eso no significa que todos estén siendo perseguidos y sancionados.El que en Baja California el peculado prescriba al año, es una muestra de impunidad, que el Órgano Fiscal dependa de una comisión del Congreso, da pie a que entre partidos se cambien las fichas para salvar cuellos, comentó Fiorentini.“En Veracruz la Auditoría Federal de la Nación traía 20 expedientes contra Duarte, pero en el Estado no había ni uno, porque el Gobierno controla el Congreso y los Órganos de Fiscalización, eso es lo que debemos de romper”, aseveró.Lo cual se lograría con la base del Sistema Estatal Anticorrupción, ya que hay que desmontar los mecanismos que establecen que los políticos sean quienes califiquen y sancionen a los funcionarios.Además hay que tipificar nuevas conductas que no aparecen en el Código Penal y endurecer algunas otras, ya que las sanciones son muy laxas hablando de la ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.En el Código Penal hay que agregar el uso de información privilegiada, presta nombres, asociación de particulares en beneficio personal con información pública, corrupción, comentó.“El Sistema Anticorrupción tiene dos grandes incentivos, evaluar mejor las sanciones e independizar a quien es juez, la Ley de Responsabilidades debe de tener sanciones que puedan prevenir desde un principio, como una inhabilitación o ser despedido”, informó.“Que los de la Beca Progreso se hayan sentido tan protegidos para hasta usar sus propias credenciales al cambiar los cheques, habla del grado de seguridad que tienen para cometer actos de corrupción”, detalló.“Creo que es muy grave, que el anterior contralor (Bladimiro Hernández Díaz) lo hayan nombrado secretario de Planeación y Finanzas, el que tenía que cuidar al que se fue, viene a continuar su chamba, y lo más grave es que la gente que está en Contraloría ahora tiene que investigar al que era su jefe y todavía los invitó a trabajar con él, ¡por favor!”, aseveró Fiorentini.Concluyó que los políticos siguen definiendo a quién persiguen y a quién no, por eso se le debe quitar el nombramiento a los políticos y a los partidos, para que vengan personas que no tengan compromiso con los servidores públicos.Francisco Fiorentini, impulsor del Sistema Estatal Anticorrupción.La presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, comentó que ellos se encargan de darle seguimiento a los casos de funcionarios que no cumplen con las leyes del manejo de recursos económicos.“Cuando identificamos una irregularidad en el informe de Comisión, lo podemos modificar si encontramos mayores elementos y canalizamos a las instancias correspondientes”, señaló la diputada Eva María Vázquez Hernández.Dijo que su prioridad es que exista transparencia y se le dé seguimiento, señalando que han tenido muchas reuniones con los síndicos y contralores, para que puedan interponer las denuncias.“Estamos trabajando con los contralores, con Francisco Enrique Postlethwaite Duhagón, ya hicimos contactos en el marco de fiscalización, queremos que cuente con elementos y la disposición para promover las denuncias que correspondan”, informó Vázquez.Aseveró que si existe una afectación por una cuenta pública, procuran que no vuelva a ocurrir, pero también hay un sancionador, para que en próximos años no haya señalamientos por la misma irregularidad.“Le damos seguimiento a la cuenta pública y en el recurso somos muy responsables porque la sociedad no tiene por qué pagar doblemente por un error de un servidor público, el que tiene que responder con todas las de la ley es el funcionario”, aseveró.