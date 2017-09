Adornan calles mexicalenses con colores patrios

(GH)

Vendedores de artículos patrios ya adornan los principales cruces viales de la ciudad, con banderas, ropas y demás objetos coloridos.



Desde el primer día de septiembre, comerciantes iniciaron sus recorridos y se instalaron en los principales cruces y vialidades de la ciudad.



Para abastecer a quienes festejarán el 207 aniversario de la Independencia de México, desde hace ocho años, don Rogelio ofrece variedad de productos en su puesto, ubicado entre la avenida Madero y calle México.



Corbatines, trenzas, bigotes, moños para cabello, tambores, trompetas y decoraciones para carro, forman parte de la oferta para celebrar el 16 de septiembre.



También se encuentran rebozos, cinturones, vestidos y mascadas.

Accesibles para la economía de las personas, los precios van desde los 10 hasta los 450 pesos.



“Lo que más buscan son artículos que piden en las escuelas, para vestir a los niños. Esos productos son baratos, hay corbatín desde 40 pesos, y vestiditos desde 120, muy económicos”, señaló el vendedor.



Los rebozos cuestan 180 pesos, y los cinturones y mascadas 40 y 60 pesos.



Las banderas cuestan desde 10 y hasta 450 pesos, dependiendo del tamaño que se elija.



Aunque son el artículo conmemorativo por excelencia, quienes más las compran son los mexicanos que viven en Estados Unidos, y que llegan a Mexicali por la Garita Centro, explicó.



Lamentan apatía patria



Desde hace ocho, año con año Rogelio viaja desde Toluca a esta ciudad, para hacer la venta de temporada. Sin embargo, los resultados del año pasado no fueron del todo alentadores.



“Es un viaje de 15 días, con toda la mercancía. Este año no es como otros años, este año sólo venimos cuatro, de cincuenta vendedores que veníamos antes a Mexicali”.



Dificultades económicas y descontento con los gobernantes podrían ser los que disminuyen el entusiasmo de la gente para vestirse con los colores patrios.



“Es que ya no es como en otros años. Mucha gente dice que para qué festejamos, que por el mal gobierno, a qué le festejamos. Espero que nos vaya bien, porque ahora somos más poquitos”, expresó.



Ana Laura instaló su puesto de artículos patrios en un supermercado que se ubica entre Lázaro Cárdenas y López Mateos.



Aunque es una zona distinta, la comerciante coincidió con lo expresado por don Rogelio.



“Lo que más compra la gente es lo que piden en las escuelas, vestiditos para niña y trajes para niño, la gente compra por necesidad, porque se los piden en la escuela”.



“Este año pinta flojito, será porque apenas empezamos o quién sabe, pero al menos este primer fin de semana del mes ha estado tranquilo”, señaló.



La comerciante confió en que con el avance de los días, la compra de productos conmemorativos aumentará.



Por su parte, Rogelio invitó a las personas a no perder las tradiciones nacionales.



“Que no se pierdan las costumbres de México, aunque haya mal gobierno, se trata de recordar a los héroes de antes, no al gobierno actual”, puntualizó.