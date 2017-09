Buscan por vía ciudadana los cambios en leyes

MEXICALI, Baja California(GH)

Baja California podría convertirse en el primer Estado en presentar y aprobar una iniciativa ciudadana para reducir las prerrogativas a los partidos políticos.



Un grupo de jóvenes ciudadanos apoyados por el Consejo Coordinador Empresarial, arrancaron el proceso para recaudar firmas que integre la iniciativa.



En Mexicali estarán hasta el 9 de septiembre en las instalaciones de Canacintra, donde la ciudadanía puede acudir a firmar la iniciativa con el número de la credencial de elector, sin necesidad de entregar copia de la misma.



El objetivo es reformar la Ley Electoral de Baja California para que los recursos a los partidos políticos se otorguen en fórmula a los votos obtenidos en las elecciones y no por cantidad de personas registradas en el padrón electoral.



Manuel Rubio Gallego, presidente del grupo Suma, afirmó que el ahorro en la entidad podría superar los 65 millones de pesos anuales.



La recaudación de firmas se realizará en los cinco municipios en las instalaciones de Canacintra en Tijuana, Mexicali y Playas de Rosarito, mientras que en Tecate y Ensenada será en Palacio Municipal.



Se requieren 500 firmas como mínimo y la reforma debe ser aprobada y publicada en el presente año para que entre en vigor para las elecciones locales del 2019.



La iniciativa es similar a la aprobada en Jalisco impulsada por el diputado federal Pedro Kumamoto, con la diferencia que en Baja California es propuesta ciudadana.



El legislador federal emitió un mensaje a Baja California donde dijo que es importante sumarse como sociedad y mostrar que hay alternativas a los partidos políticos.



“Si quieren nuestro dinero primero se ganen su voto”, comentó.



La iniciativa y acciones pueden ser seguidas por redes sociales en la página de Facebook “Sin Voto No Hay Dinero Baja California”.



Kenia Montiel, integrante del grupo, precisó que el objetivo no es destituir a los partidos políticos, la reducción aplicaría sólo a los partidos nacionales con presencia en la entidad.



No se afectarían los montos a partidos locales como PBC o PES, ni a los independientes, se estimularía la participación ciudadana, obligaría a los partidos políticos a buscar el voto del 60% del padrón electoral que no sale a las urnas.



Los ahorros los canalizaría la Secretaría de Planeación y Finanzas a programas u obras que determinen, no generaría controversia porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que es constitucional legislar por entidad.



Primero vía ciudadana



Hay actualmente 27 estados en proyectos similares, pero Baja California es el primero en buscarlo por la vía de iniciativa ciudadana.



Federico Díaz Gallego, presiente estatal del Consejo Coordinador Empresarial dijo que es “increíble” que se haya aprobado más de 9 mil millones de pesos a nivel nacional a los partidos políticos por proceso electoral.