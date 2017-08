Hay que cerrar espacios a la delincuencia: Alonso Méndez

MEXICALI, Baja California(GH)

Segunda de dos partes



El director de Seguridad Pública Municipal (DSPM), Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, señaló que han visto casos donde los delincuentes reincidentes saben que pueden salir gracias a las meidas cautelares.



LA CRÓNICA (LC): Respecto a la propuesta del Congreso del Estado enviada al Congreso de la Unión, de cambiar el catálogo de delitos graves y establecer la prisión preventiva para delitos de robo con violencia, domiciliario y de vehículo, y portación de arma de fuego, ¿cuál es su opinión?



Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez (UM): Totalmente de acuerdo. Porque finalmente la medida cautelar busca garantizar que el imputado comparezca a juicio, pero también para proteger a la víctima o a la comunidad, y en este caso una persona que ya cometió un delito que violentó tu intimidad, tu domicilio, la violencia sobre las cosas o tu casa, si está en libertad, va a seguir haciéndolo.



Hemos visto casos importantes de unas personas que robaban tiendas de autoservicios, tiendas y farmacias, que lo hacían en un Uber, esas personas ya habían estado detenidas, y se encontraban con una medida cautelar.



Y sabes qué nos contestó: “No hay bronca, en 18 meses voy a salir”. Hay gente que tiene hasta 20 asuntos, que si bien no han sido sentenciados, hay una clara evidencia que han participado en otros delitos.



La sanción debe tener también la temerosidad, y en este caso las penas están muy bajas nos estamos yendo a los otros extremos, estamos en los estados que manejan las más bajas penas con robos con violencia.



Y si le agregamos que en otros códigos, como de la Ciudad de México, que está equiparada la violencia moral, utilizando los juguetes que tengan forma de armas de fuego, o armas de gas comprimido. Cómo el caso que tuvimos aquí.



Y aquí no está legislado, en otros lugares está aclarado. Hay que cerrar esos espacios que puedan generar esos criterios, y espacios que pudieran darse a la impunidad.



LC: ¿Estas inquietudes se le han manifestado al Poder Judicial o Procuraduría?



UM: Yo soy respetuoso de las instituciones y operadores del Sistema. Somos los primeros que debemos velar por la legalidad y están haciendo un buen trabajo, pero nos regimos por un marco jurídico que no está acorde a la realidad a la que vivimos.



LC: ¿Qué debería entender la gente respecto a la actuación de la Policía Municipal en la situación de inseguridad que se vive en el Estado?



UM: Mira, la seguridad de una ciudad es de carácter multifactorial. Interviene el Gobierno y el Estado Mexicano. Algo muy importante es que interviene la sociedad.



Si tenemos una sociedad que tiene cultura de legalidad, que cumple con las reglas mínimas básicas de buen ciudadano, necesariamente vas a tener menos policías y lo vemos en países como Dinamarca, donde hay un policía por cada 10 mil habitantes, y en el Distrito Federal hay 9 policías por cada mil.



Eso te habla que en Dinamarca la gente cumple con la Ley y es lo que se le pide a la gente, no es carga adicional. Simplemente, supervisar a sus hijos, darles los mejores ejemplos, los eduquen, crezcan en valores familiares y con la información adecuada en cuanto a las adicciones, pues tendríamos una mejor ciudad y convivencia.



A mí como director, mi responsabilidad es fortalecer la Policía Municipal. Mis indicadores son la efectividad policial, tiempo de respuesta, calidad del servicio, reducción de accidentes de tránsito, incidentes sobre patrullas que no llegan, son los que me pueden evaluar. Sería demagogia decir que todo el tema de seguridad corresponde a la Policía y lo voy a resolver.



Yo puedo ser motivador dentro de mi trinchera para poder fomentar estrategias integrales y de participación ciudadana, de coordinarme con todos los órdenes de gobierno, pero difícilmente se puede con una sola Policía Municipal mejorar la seguridad como se merece la gente.



Lo que tenemos que ofertar es un mejor servicio y ser más efectivos en lo que hacemos. Pero si no atacamos las causas generadoras de delincuencias, que son desintegración familiar y drogadicción, difícilmente vamos a poder mejorar las condiciones de seguridad.