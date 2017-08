Taxistas protestan contra UBER y plataformas similares

MEXICALI, Baja California(GH)

Decenas de taxistas hicieron una manifestación en las instalaciones del Sistema Municipal de Transporte (Simutra) exigiendo acciones contra el servicio que presta Uber y otras plataformas digitales.



Ricardo Aguilera Raygoza, secretario general de la Liga de Choferes de Mexicali, encabezó esta movilización acompañado de conductores de unidades de taxis de sitio y de ruta.



Los vehículos se ubicaron en las calles aledañas del Simutra y los conductores se dirigieron hacia las oficinas del director, Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



Aguilera Raygoza comentó que están hartos de las plataformas ilegales que están trabajando en la ciudad, que incluso están invadiendo los propios recorridos de los taxis de ruta. Es un problema grande y donde no hay un orden, precisó, por eso se está solicitando al director que aplique el Reglamento como debe de ser.



Las unidades Uber no pueden trabajar en Mexicali y hay una multa hacia aquella persona que preste el servicio sin permiso o concesión, que ronda los 40 mil pesos.



Señaló que se les ha informado que a este servicio se le aplican 5 multas diarias, cuando a los taxistas se les ponen más de 150 al día.



“Esto (Simutra) es una caja recaudadora de la cual nosotros no recibimos absolutamente ningún servicio, no podemos seguir así”, expresó.



Dijo que se solicitó una reunión con la Secretaría del Ayuntamiento y los regidores integrantes de la Comisión de Seguridad Pública, Tránsito y Transporte para buscar una solución a esta problemática.



Esta reunión tendrá que ser celebrada en un plazo de 15 días, agregó.



Manifestó que la Alianza de Transportistas Unidos de Baja California también trae este tema, por lo que probablemente hagan un frente común para atacar al transporte ilegal.



Simutra no es una caja recaudadora



El titular del Simutra, Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez, indicó que el Sistema no es una caja recaudadora y que se aplica un “piso parejo” a todo el transporte público.



El Reglamento Municipal de Transporte establece sanciones, porque no se puede dejar que los taxistas o los camiones se pasen altos o no den el servicio.



El Simutra tiene una labor de vigilancia e inspección de la operación del transporte público y en el caso donde se detecta una falta al Reglamento, se tiene que sancionar, agregó.



Añadió que de igual forma se sanciona a las unidades de transporte privado, donde primero deben de acreditar que existe un servicio ya que no se puede sancionar a cualquier carro particular.