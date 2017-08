Empeora la salud de adulto mayor que requiere ayuda

MEXICALI, Baja California(GH)

Juan Manuel Carmona Salcedo, de 64 años, ha sido paciente regular de la Cruz Roja, en Pueblo Nuevo desde hace 15 años, pero en esta temporada de verano su situación de salud ha empeorado y le es difícil valerse por sí mismo.



Su situación empeora al vivir en un cuarto sin energía eléctrica o ventilador, en la colonia Pueblo Nuevo, en las calles Nayarit y Octava.



En ese cuarto, ocasionalmente los vecinos le ayudan a llegar a la clínica de Cruz Roja.



En los últimos días fue ingresado por presentar un cuadro de deshidratación debido al calor y humedad.



Entre sus enfermedades crónicas se encuentra la insuficiencia venosa profunda severa, así como insuficiencia cardíaca, explica la doctora Ofelia Ruiz Velázquez, encargada de Urgencias de Cruz Roja.



Su condición de salud le impide trabajar de manera formal y su manera de subsistir es vender dulces, llaveros o artículos diversos en el Centro Histórico de la ciudad, pero asegura que le robaron la mayoría de su mercancía durante estos días que ha estado en la Cruz Roja.



Aunque su condición de salud ha mejorado, las instalaciones de la clínica no son apropiadas para mantenerlo, por lo que autoridades de Cruz Roja y el propio Carmona, busca un sitio que le sirva de refugio para esta temporada y rechazó ir a un asilo, pues asegura, ya no lo dejarán salir.



“Yo quiero seguir trabajando, vendiendo mis cosas, pero me dijeron que ya me las habían robado que las sacaron de mi cuartito”, comentó don Manuel, quien se encuentra postrado en una de las camas de la sala de urgencias de Cruz Roja.



Don Manuel es nacido en Mexicali, es divorciado desde hace más de 10 años y dice tener familiares en La Paz, Ensenada y algunos en Mexicali y el Valle Imperial, a quienes dejó de ver hace mucho tiempo por razones que no quiso compartir.



