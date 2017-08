'Traban' pago a familias de rescatistas

MEXICALI, Baja California(GH)

No han podido cobrar el seguro de un millón de pesos, tres familias de los elementos que perdieron la vida en una operación de rescate en el cerro Centinela, luego de que trágicamente cayera el helicóptero XC PEP el pasado 13 de marzo de 2017.



La oficial mayor del Estado reveló que las tres familias se han enfrentado a que la empresa aseguradora exige que acrediten el derecho a la herencia, sin embargo los fallecidos no dejaron testamento.



Sólo una familia de un rescatista logró acreditarlo a través de la integración de un expediente, informó Loreto Quintero Quintero; del resto, los elementos no estaban casados por lo que ha sido difícil la entrega del recurso.



“Para el cobro del seguro se requiere que las personas acrediten que cuentan con un derecho de herencia, ya sea los particulares que eran los rescatistas o los pilotos de la Policía Estatal Preventiva (PEP)”, comentó.



Los rescatistas que murieron en el desafortunado evento fueron Roberto Munguía Medina, de Bravo 10, Roberto Caloca Quiroz, de Aguiluchos, Noé Carrasco Ruiz y Alberto Zavala Martínez, pilotos de la PEP.



La oficial mayor justificó que el seguro no es una situación que recae en el Gobierno, sino en la empresa aseguradora, agregando que a los que eran empleados ya se les pagó lo correspondiente.



Las dos familias de los pilotos de la PEP, sí obtuvieron lo que legalmente les corresponde por haber sido trabajadores del Gobierno del Estado, señaló la oficial mayor, pero eso es aparte del seguro.



El dinero para sus familias consistió en 65 meses de salario más una liquidación, el marco jurídico para acreditar la herencia fue a través de una carta testamentaria que hacen todos los empleados de Gobierno, precisó.



“Sus familiares necesitan acreditar que tienen derecho a la herencia para poder verse beneficiados, es todo un procedimiento testamentario, y depende si dejaron una disposición las personas que fallecieron”, aseveró Quintero.



La oficial mayor reveló que los elementos no estaban casados por lo civil, y no dejaron herencia, el seguro forzosamente pide ese requisito para que entreguen la suma de dinero.



“Tiene que existir una disposición al respecto, tanto el seguro o cualquier otro beneficio que puedan obtener como herederos, debe ser documentalmente acreditado”, aclaró la servidora pública.



Finalmente aclaró que la dependencia se acercó con las familias para ofrecerles ayuda en el proceso, puntualizando que sólo una de los rescatistas logró integrar el expediente, sin embargo los funcionarios desconocieron cuál de los dos.