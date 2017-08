Gobiernos no prepararon a elementos ante Nuevo Sistema de Justicia

MEXICALI, Baja California(GH)

El problema del Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) es que los Gobiernos nunca prepararon adecuadamente a sus elementos, indicó Juan Manuel Hernández Niebla.



El presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública (CCSP) de Baja California habló sobre las implicaciones del NSJP y los señalamientos de que es proteccionista con los delincuentes.



Comentó que si se hiciera un análisis honesto de lo ocurrido con el NSJP, el resultado sería que los Gobiernos no hicieron la capacitación y preparación adecuada.



No es el NSJP, señaló, es la falta de preparación que se tiene en relación a este Sistema.



“Por ello, no se vale echarle la culpa al NSJP”, expresó.



No obstante, aceptó que desafortunadamente se tienen jueces garantistas que no están aplicando el criterio correspondiente.



“Lo que debe hacerse es ampliar el catálogo de delitos que merezcan prisión preventiva, como el acopio de armas, la violencia intrafamiliar o el robo de hidrocarburos”.



“Delitos tan importantes como el acopio de armas quedan a criterio del juez para que se enfrente el proceso dentro o fuera de la cárcel”, añadió.



La Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) debería estar trabajando en mesas cautelares, donde se apoye al juez a normar el criterio para ver si el delincuente tiene que enfrentar el proceso dentro o fuera de prisión, añadió.



Informe policial



Hernández Niebla señaló que una de las situaciones que serán revisadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es la simplificación del informe policial homologado.



Actualmente es de tres hojas y es muy difícil de llenar, por lo que ya se está trabajando en simplificarlo, afirmó.



Además, se tienen que capacitar a las policías para que capten la prueba y de igual manera, los ministerios públicos deben de ser capacitados.



Ahora, en la manera en que el Ministerio Público abra la carpeta de investigación y presente la prueba, será la forma en que se acotará al juez sobre la forma en que está juzgando a un delincuente.