Vence hoy plazo para inscripción a preparatorias

MEXICALI, Baja California(GH)

Hoy es el último día de los módulos de atención para la inscripción de Media Superior.



Por lo que el Sistema Educativo Estatal (SEE) de Mexicali invita a los padres de familia a que acudan al módulo en caso de necesitar información sobre el proceso.



De igual manera, en dicha instalación, se llevó a cabo la convocatoria de becas para preparatorias particulares, a todos aquellos que no quedaron seleccionados en su primera opción.



Hasta la fecha se han entregado más de 7 mil 570 becas, las cuales ya han sido validadas y asignadas en todo Baja California.



Los Módulos de Atención Ciudadana fueron puestos en disposición para brindar información sobre el Proceso de Ingreso a Educación Media Superior.



Ahí se asesoró a los aspirantes a Preparatoria, para que conocieran las opciones disponibles con las que cuenta cada Municipio y reubicaciones para primer ingreso para los que no obtuvieron un lugar.



Para los jóvenes que no han realizado trámite alguno, tienen hasta las 15:00 horas de hoy para asistir con el certificado de Secundaria y un documento que señale el domicilio y su código postal.



Cabe recordar que para todos aquellos que no lograron un lugar en su plantel de preferencia, el SEE ofreció una serie de becas para estudiar en planteles particulares, las cuales ofrecen el pago de inscripción y las colegiaturas por los dos o tres años de Preparatoria.



Los solicitantes deberán presentar su número de folio y para los que ya cuentan con la Beca Solidaria, deberán llevar los tres formatos llenos y firmados.



A los interesados aún pueden acudir hoy hasta las 15:00 horas, a la Delegación del SEE, ubicada en calle de la Industria No. 291 colonia Industrial.