Invitan a marcha a favor de legalizar uso de Cannabis

MEXICALI, Baja California(GH)

Una marcha y ponencias a favor de legalizar el uso de cannabis para fines medicinales y recreativos, se realizará en Mexicali el próximo 6 de mayo.



Said Slim, organizador y representante de la asociación civil Verter, explicó que los extractos de cannabis ayudan a padecimientos como la epilepsia, autismo y afectaciones al sistema nervioso central.



Con la despenalización, como en países desarrollados, se ha demostrado que los índices delictivos vinculados al narcotráfico disminuyeron, y se combate al mercado negro de venta de drogas, puntualizó.



Además dijo que Baja California se encuentra en la entidad número uno en el país con mayor consumo de drogas, entre la marihuana, cocaína y metanfetaminas.



Natalia Luna y Lourdes Angulo, integrantes del comité organizador señalaron que el objetivo de la movilización no es fomentar el consumo de marihuana.



Lourdes Angulo agregó que cuando se despenaliza una droga, el incremento del consumo no aumenta, ya que es más fácil acceder por mercado negro que por centros regulados para su venta.