Aumenta 30% delincuencia de menores

MEXICALI, Baja California(GH)

Luego de las reformas que hubo en la Ley de Justicia para Adolescentes en junio del año 2016, incrementó la delincuencia entre menores de edad, disparándose un 30%, reveló la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).



Únicamente en los delitos que se cometa violencia física (sea cual sea el delito), sólo así, amerita una medida de internación, lo cual da pie a un mayor índice de impunidad, comentó el director de la DSPM, Ulises Méndez Manuell-Gómez.



“Dado que no tenemos los esquemas adecuados para el tratamiento de los menores y no hay responsabilidad o una supervisión por parte de los padres, esto genera aún más problemas a la propia comunidad”, señaló el agente Méndez.



Han detectado infractores desde los 11 años, éstos son remitidos a Desarrollo Integral de la Familia (DIF), ya que según la ley, los menores de 14 años no pueden ser aprehendidos, puesto que se consideran inimputables.



Los principales delitos que cometen los menores son considerados como faltas administrativas, como pandillerismo y alterar el orden público. Sin embargo, hay otros delitos también reiterados que deberían ser graves, como robo a casa habitación y robo con violencia.



“Cada vez son más los menores que se turnan y que son puestos a disposición de los jueces calificadores y del fiscal de justicia para adolescentes”, agregó el director de la Policía Municipal.



Señaló que muchos de estos menores han crecido en situaciones hostiles y hogares violentos, obviamente no con los mejores ejemplos, donde lo único que aprendieron fue delinquir y ser malos ciudadanos.



Las zonas donde hay mayor índice de delincuencia procedente de menores de edad, es en la periferia de la ciudad, sobre todo al Oriente como Ángeles de Puebla, Valle de Puebla, Jardines del Pedregal; además del Poniente, que comprende Los Santorales.



Agregó que la constante que han detectado en el modo de operar, es de dos o tres jóvenes que llegan a tiendas de autoservicio y roban con violencia, o bien asaltan a un transeúnte.



Ley condescendiente



“La ley protege este tipo de situaciones ¿por qué?, pues porque dentro de estas conductas antisociales, solamente cuando se cometen con violencia es cuando se permite aplicar alguna medida de internación para el reencause del menor”, aseveró.



Méndez comentó que no han detectado que el crimen organizado utilice a los menores para cometer delitos, que para menores no existen penas que los priven de la libertad.



“Hemos detectado a gente con una veintena de antecedentes de robo con violencia, y que no habían podido quedarse con alguna medida de internación por ser menores”, informó.



“Aunque exista violencia moral, como el que un menor porte un arma y amenace con asesinar a un ciudadano, mientras no haya esa agresión, no amerita ni una medida de internación”, reveló.



Aseveró que ese no es un problema propiciado por las instituciones que imparten la justicia, sino por la misma ley que se impuso sin que estuviera preparadas las organizaciones y la sociedad para ejercerla.



Sabías que…



Los delitos más cometidos por los menores son pandillerismo y alterar el orden público.



En datos



Las zonas donde hay mayor índice de delincuencia de menores de edad:



-Ángeles de Puebla

-Valle de Puebla

-Jardines del Pedregal

-Los Santorales