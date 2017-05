Especulación por TLC detiene inversión

MEXICALI, Baja California(GH)

Las nuevas inversiones y ampliaciones se encuentran detenidas o “stand by” en el sector manufactura por la especulación en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), informó Carlos Palencia Escalante.



El socio director de CEO Consultores y exdirector general del Consejo de la Industria Maquiladora de Exportación detalló que el mayor riesgo es la incertidumbre por el desconocimiento de los temas que se vayan a renegociar.



“En México el sector de manufactura tiene mucho que ganar si juega bien una negociación”, dijo.



El sector maquila no reporta anuncios de cierre de líneas de producción, pero comparten la preocupación por la especulación y han detenido las inversiones y proyectos, reiteró Salvador Maese Barraza.



El presidente de Index Mexicali detalló que también Pablo Charvel Orozco, presidente de la Asociación de Parques Industriales en la ciudad, observa el mismo panorama en todo México.



Ventaja



Una ventaja en las renegociaciones puede ser la solicitud a las empresas exportadoras mexicanas para que sus componentes sean mexicanos, lo que abriría un mercado de insumos.



De no contarse con la capacidad suficiente de suministros, pueden generarse esquemas de inversiones con capital extranjero y mexicano y ampliar la base de proveedurías, detalló Palencia Escalante.



“El escenario no es tan negativo como se percibe, con buenas negociaciones se puede ganar más de lo que prevén las empresas como inversión y empleos y una reposición de México como centro de manufactura…”.



“México tiene que ser la contraparte manufacturera para competir con el mundo, hacer una sociedad estratégica en inversiones y manufactura, en Estados Unidos para el año 2030 tendrá el 35% de la población con más de 65 años de edad…”



“Debe tener México la base de trabajadores, formar profesionistas que se visualicen trabajen de manera temporal o permanente en Estados Unidos”, detalló el socio director de CEO Consultores.



Reducción fiscal



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump anunció el proyecto de reducción de impuestos fiscales a las empresas exportadoras norteamericanas, por lo cual México también debe de replantear su base tributaria, señaló Palencia Escalante.



Quien explicó que la disminución fiscal en las empresas americanas pueden ocasionar mayor competitividad del sector, y puede generar que opten por regresar a Norteamérica sus líneas de producción.



“El Tlcan debe de seguir, si no se diera, salen afectados los tres países y México tendría que trabajar en las reglas de la organización mundial del comercio”, puntualizó.



El presidente de Index Mexicali detalló que México debe de reducir los impuestos para continuar con la competitividad de manufactura.



Maese Barraza comparó a los países desarrollados donde el ISR general al Sector Empresarial es del 20 al 25% mientras que en México oscila entre el 30 al 35% de impuesto.