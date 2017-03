Finaliza AgroBaja con buenas expectativas

MEXICALI, Baja California(GH)

Los organizadores de la AgroBaja pronosticaron que el número de visitantes al macro evento superó los 45 mil del año pasado, sin embargo aun no hacen los cálculos para determinarlos.



El evento tuvo un ambiente notoriamente más familiar que el de años anteriores, el cual acabó con saldo blanco y sin un cierre protocolario, los representantes de negocios señalaron que el flujo de gente fue ligeramente más alto.



El presidente del patronato de AgroBaja, Manuel Hernández Gabilondo, dijo que todos los años mejora sin excepción, explicando que gracias a que no hubo conflictos con manifestantes la gente acudió libremente.



Precisó que el primer día del evento pareció que no había tantos asistentes debido a que no hubo apertura oficial como se había venido haciendo en ediciones pasadas, fue durante el día que la gente llegó al evento.