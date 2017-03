Casos de cirrosis se duplican en BC en sólo 2 meses

MEXICALI, Baja California(GH)

En dos meses las detecciones de cirrosis hepática por alcohol han repuntado casi al doble, de los del todo el año 2016, en Baja California, la enfermedad no tiene cura y en el 70% de los casos son diagnosticados demasiado tarde.



Esto según las cifras de la Secretaría de Salud a nivel federal, la cual señala que en el año 2016 se dieron 37 casos, mientras que en enero y febrero del 2017 se dieron 67, de los cuales 58 son hombres y 9 mujeres.



Baja California se encuentra en el cuarto lugar a nivel nacional en detecciones de cirrosis hepática por alcohol, por debajo de la Ciudad de México, Jalisco y Veracruz, evidenció la Secretaría de Salud.



Jorge González Altamirano, gastroenterólogo del Hospital General de Mexicali, explicó que la cirrosis es una enfermedad crónica del hígado que puede ser secundaria de múltiples factores que provocan un daño en el órgano y por consecuencia en su función.



El hígado se considera uno de los principales órganos del cuerpo, descrito como una gran glándula, que sirve para producir bilis, encimas que ayudan a eliminar toxinas y metabolizar medicamentos, estas funciones se alteran o se pierden con la cirrosis, dijo.



Los factores que pueden provocar cirrosis es una infección por el virus de hepatitis “C”, exceso en el consumo del alcohol, ambas son las más frecuentes por mucho, precisó González.



Los otros factores menos comunes son problemas inmunes, como la hepatitis antiinmune y la cirrosis biliar primaria, fármacos y en los años recientes han visto en aumento casos desencadenados por el hígado graso, producto de la obesidad, diabetes e hipertensión, detalló.



El alcohol se metaboliza en el hígado, el exceso, comentó que provoca sustancias radicales inflamatorias, por lo que el órgano se defiende haciendo una especie de cicatriz volviéndose duro.



“Un hígado normal se ve lizo y es firme, un hígado de un cirrótico es pequeñito y sus bordes tienen bolitas, esto desencadena inflamación, las células se van muriendo y ya no puede hacer todas las funciones”, informó el gastroenterólogo.



En teoría un hombre que toma de cuatro a cinco cervezas a la semana puede desarrollar cirrosis, en la mujer aplica a la mitad, pues por su tamaño metaboliza de forma distinta el alcohol, advirtió González.



Según el Observatorio Estatal de adicciones del Instituto de Psiquiatría del Estado de Baja California (IPEBC) el 36% de los bajacalifornianos consume alcohol, de los cuales el 23% toma aproximadamente cinco tragos.



Es importante mencionar que también interceden otros factores para su desarrollo, como la obesidad, o si toma una vez al mes, pero en grandes proporciones, además de la predisposición que se hereda en la genética.



Avance en cirrosis



La cirrosis se mide en tres estadios de avance, el estadio “A”, es el menos avanzado y es asintomático, con tratamiento hay una esperanza de vida de 15 años, el estadio “B”, ya se tiene un daño, en el “C” el hígado trabaja en menos del 30%, en ambos se tiene una esperanza de vida de tres años.



El 70% de los pacientes que llegan a ser tratados, se encuentran en el estadio “B” y “C”, ellos ya tienen múltiples complicaciones como: sangrado, alteraciones neurológicas, agitación, no pueden dormir, pueden llegar en un coma hepático, desarrollar cáncer de hígado, retención de líquido en piernas y abdomen.



La cirrosis no tiene cura, sólo se puede evitar que progrese, por eso lo ideal es detectarlo a tiempo, recomendó que todas las personas que tomen dichas medidas de alcohol o sospechen tener hepatitis se hagan pruebas de funcionamiento hepático.



La recomendación es que consuman con moderación, hay factores genéticos por lo que si se tienen antecedentes en la familia, procuren no exponer su hígado a ese daño y no usar drogas intravenosas, concluyó.