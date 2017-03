Busca recorrer 200 Kms. en silla de ruedas

MEXICALI, Baja California(GH)

En silla de ruedas recorrerá los 200 kilómetros que existen entre Mexicali a San Felipe como un acto de expresión y voz para respeto y accesibilidad urbana para personas con discapacidad.



Francisco Postlethwaite tiene 22 años, es estudiante universitario de artes visuales, trabajador en un negocio de mercadotécnica y atleta que realizará el histórico recorrido.



El próximo 24 de marzo en punto de las 5:00 horas arrancará la travesía que estima completar en 15 horas, en una distancia que será la primera vez que recorre.



Desde hace seis meses se ha preparado física y mentalmente.



“Mexicali necesita un cambio en el apoyo y respeto a las personas con discapacidad, por ejemplo no hay banquetas accesibles por donde se pueda transitar en silla de ruedas…”.



“Las rampas no están bien hechas, hay lugares donde los accesos son reducidos o la silla no caben, los espacios azules son muy pocos y los pocos que hay la gente no los respeta…”.



“Falta cultura de respeto hacia las personas con discapacidad, por eso la gente con discapacidad no sale de sus casas porque la ciudad no está preparada para ellos”, comentó el joven atleta.



Pancho, como lo conoce, dijo que ha habido ocasiones que acude a algún lugar y no puede acceder, por lo cual pide ayuda, y es un tipo de discriminación no intencional por falta de accesos.



La travesía 200, como lo maneja en redes sociales, es un grito y llamado a la sociedad por una cultura de inclusión.



“Quiero que la gente sepa que todo se puede realizar aún con una discapacidad”, dijo.



Pancho nació con espina bífida y no ha sido un obstáculo para desarrollarse con éxito en la vida.



El diputado Jorge Eugenio Núñez se pronunció a favor de emitir un exhorto en el Congreso para empezar a materializar el clamor del joven atleta.



Travesía



Francisco Postlethwaite

Día: 24 de marzo.

Tiempo de preparación: 6 meses.

Ruta: Mexicali-San Felipe.

Distancia: 200 kilómetros.