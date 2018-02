Cáncer; factor número uno en muertes de niños y jóvenes

MEXICALI, Baja California(GH)

Cientos de niños, adolescentes y jóvenes fallecieron en los últimos años por algún tipo de cáncer, siendo los únicos rangos de edad que se mantienen en aumento de un año a otro en la ciudad de Mexicali, esto en el marco del Día Mundial en la Lucha contra el Cáncer.



En Baja California murieron 16 mil 175 personas a causa del cáncer en el pasado año 2017, una cifra que disminuyó en relación con la del 2016, en la que 18 mil 300 perdieron la batalla.



Es decir que el número total de muertos se contrajo un 12%, no obstante, a nivel estatal el único rango de edad que no disminuyó es el de los adolescentes y jóvenes, que comprenden de los 15 a los 24 años.



La Secretaría de Salud, precisa que en el año 2016 murieron 650 adolescentes y jóvenes, para el cierre del 2017 se apagó la vida de 686 personas en el mismo rango de edad, 36 más en un comparativo.



Por otra parte el mayor número de muertos los concentra el rango de 65 años o más (adultos mayores), representado por 7 mil 084, su tendencia de mortalidad es a la baja, lo que contrasta con el comportamiento de las muertes en niños, adolescentes y jóvenes.



NIÑOS Y JÓVENES MUERTOS DE MEXICALI



En el año 2017 fallecieron 5 mil 215 mexicalenses, esto significa 691 menos que en el año 2016, la cifra fue abatida en un 11%, pero el logro se ve opacado ante el aumento del 17% en las pérdidas de niños, adolescentes y jóvenes de los cinco a 24 años de edad.



En los últimos dos años han fallecido 348 niños y jóvenes, de los cuales 56 eran niños entre los cinco a 14 años, y 292 tenía una edad entre los 15 y 24 años de edad, revelan las cifras registradas por la Secretaría de Salud.



Estos dos rangos son los únicos que presentan un aumento en el número de muertes de Mexicali, según autoridades de salud, las principales causas de cáncer infantil son las leucemias, cáncer de huesos y cáncer de encéfalo.



La ciudad de Tijuana también presentó un aumento en muertes entre los adolescentes y jóvenes, ya que en 2016 fallecieron 396, mientas que en el 2017 murieron 408, señala la dependencia de salud.



En Playas de Rosarito aumentó de cero muertes en niños de uno a cuatro años de edad, a cinco muertes en el 2017. En Tecate fallecieron 409 personas por cáncer, teniendo un aumento de cero a dos muertes de niños de 5 a 15 años, en un comparativo 2016 y 2017. El Municipio de Ensenada sí tuvo un aumento general de los 2 mil 656 muertes 2016, ascendió a las 2 mil 728 muertes en el 2017, teniendo una tendencia a la alza en muertes de niños, adolescentes, jóvenes y adultos.



RECURSO Y EQUIPO



La curación del cáncer cuesta 228 millones 674 mil 571.76 pesos. En prevención de cáncer se ha destinado 12 millones 896 mil 502.61 pesos, señaló la Secretaría de Salud, Adoración García Ramírez, jefa de Programación y Presupuesto del Isesalud.



En el Hospital Materno Infantil se cuenta con un mastógrafo digital, señaló el director del Hospital Materno Infantil, José Rojas Serrato.



En el Hospital General de Ensenada se cuenta con un mastógrafo digital de campo, completo Giotto Imagen MD, para la detección de cáncer de mama y un colposcopio MOF. GO- 05-100-1300 con brazo recto, pantalla LED e impresora, señaló el director de nosocomio Ernesto Martínez Palacio.



En Uneme de Oncología Mexicali se cuenta con un equipo para otorgar los servicios de Teleterapia y un equipo de Braquiterapia, dijo el doctor Miguel Ángel Martínez Andrade.



CÁNCER EN NIÑOS



Juana Elba Cornejo Arminio, señaló con información del programa de Prevención y Tratamiento de Cáncer en la Infancia y Adolescencia, que el cáncer representa la principal causa de muerte por enfermedad entre los 5 y 14 años de edad, cobrando más de 2 mil vidas al año en el País.



Existen tres Unidades Médico Acreditadas comprendidas por el Hospital General de Mexicali (HGM), el Hospital General de Tijuana (HGT) y el Centro Oncológico Pediátrico Fundación Castro Limón.



Dentro del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (Sinave), en el 2017 se registraron 12 defunciones por cáncer en menores de 18 años, cifra inferior a las 27 registradas en el 2016.



Tres de las muertes del 2017 se dieron en Mexicali, y nueve en Tijuana, en el año 2016 siete fallecimientos se registraron en Mexicali, 15 en el HGT y cinco en el Centro Oncológico Pediátrico.



CASOS NUEVOS EN NIÑOS



Los nuevos casos detectados representan una ligera disminución, ya que hubo 69 casos en el Estado durante el 2016; en el 2017 se registraron 55 menores con cáncer, puntualizó la directora.



El grupo mayormente afectado en el periodo del 2016 y 2017, fueron los menores de 0 a 4 años de edad, representando el 60% de los casos en el 2016 y el 80% en el 2017, según los datos del Sinave de Mexicali.



“En tipos de cáncer podemos observar un predo- minio en la cantidad de pacientes con tumor sólido en comparación de leucemias”, señala la directora Cornejo al precisar que el 56% de los casos en el Estado son por un tumor sólido.



La dependencia precisó que se destinaron 74 millones 593 mil pesos en el año 2016, y el recurso aumentó en el 2017 al ascender a los 106 millones de pesos en material para la promoción y prevención de signos y síntomas de sospecha en menores de 18 años.



Los focos rojos para sospechar de cáncer en menores es palidez intensa, agudas fiebres que no se curan tratamiento, aumento en el tamaño del abdomen, pérdida de peso, dolor de huesos, presencia de ganglios en el cuello, axilas e ingles.