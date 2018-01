Cargos municipales encarece revalidación de las placas

MEXICALI, Baja California(GH)

Durante los primeros tres meses del año, la revalidación de tarjeta de circulación contará con descuentos en el costo del trámite: 12% en enero, 8.5% en febrero y 5% en marzo. Nolberto González Grajeda, director de Ingresos de Baja California, señaló que el costo de la tarjeta de circulación ya con el descuento de 12% correspondiente al mes de enero es únicamente de 706 pesos (aproximadamente 782 pesos sin descuento).



A este monto se le sumaría el donativo a Cruz Roja Mexicana, que corresponde a un salario mínimo, y algunas contribuciones municipales, cuyo monto varía.



“Son las contribuciones municipales lo que diferencia el costo de la tarjeta de circulación por Municipio, por decirte en Mexicali el costo de las contribuciones son de 771 pesos, es el Municipio con más contribuciones municipales”, señaló.



Según la información proporcionada, el Municipio con el menor monto de contribuciones municipales es Ensenada con 204 pesos, seguido de Tecate con 212 pesos, Playas de Rosarito con 410 pesos y Tijuana, donde se cobran 427 pesos en contribuciones municipales.



De acuerdo a lo mencionado por el director, el costo total del trámite de revalidación este año será de mil 565 pesos para Mexicali.



NUEVA TARJETA DE CIRCULACIÓN



Por otra parte, el González Grajeda anunció también la emisión de una nueva tarjeta de circulación que ahora tiene el diseño, además, cuenta también con diversas medidas de seguridad entre las que se destacan el logotipo del Estado en tinta UV y un código QR.



“Esta tarjeta es la vigente para el año 2018, pero no tendrá un costo adicional de la misma, el costo será el mismo que en 2017”, aseguró. La nueva tarjeta de circulación ahora se asemeja más al diseño y tamaño del permiso de conducir o la propia credencial de elector, midiendo únicamente 83 milímetros por 54, lo cual la vuelve más práctica para transportar.



Los vehículos obligados a realizar la revalidación antes del 31 de marzo de 2018 son aquellos del año 2009 en adelante, mientras que los de 2008 y anteriores deben hacerlo a más tardar el 30 de junio.



REVALIDAN 738 MIL EN 2017



En cuanto a la información sobre los trámites realizados durante 2017, el director resaltó que al cierre del año se realizaron un total de 738 mil 519 trámites, aproximadamente 34 mil 189 más de los que se hicieron en 2016.



Esto, señaló, se debió en gran medida a la cantidad de promociones y estímulos que se ofrecieron durante todo el año, sin embargo, aún no alcanza a cubrir el 100% del padrón vehicular de Baja California, de alrededor del millón 90 mil unidades.



REQUISITOS PARA REVALIDACIÓN



•Tarjeta de circulación con sello de no adeudo municipal

•Licencia de conducir vigente

•Copia del Seguro de Responsabilidad Civil

•Verificación ambiental