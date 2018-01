Prepara SEE la segunda fase de inscripciones

MEXICALI, Baja California(GH)

Poco más del 80% de los alumnos de nuevo ingreso a planteles de kinder, primaria y secundaria del Estado concretaron su inscripción vía Internet durante la primera fase de la convocatoria emitida por el Sistema Educativo Estatal (SEE), que trans- currió del 21 de noviembre al 29 de diciembre del 2017.



El 20% restante, que buscará inscribirse en escuelas particulares o que por alguna razón no realizó su registró vía internet, podrá hacerlo de manera presencial en los planteles durante la segunda fase, programada para iniciar el próximo 01 de febrero.



Los interesados en inscribirse a una escuela pública, deberán acudir a partir de dicha fecha, de 8:00 a 15:00 horas a los módulos de atención ciudadana de cada municipio, para realizar el trámite de inscripción. En Mexicali, se habilitarán las instalaciones de la Delegación del SEE ubicadas en Calle de la Industria No.291, Colonia Industrial.



Para la educación privada, la segunda ronda de inscripciones se realizará en cada uno de los planteles, y concluirá el 15 de febrero. Podrán solicitar su in- greso a primer grado de preescolar los menores con 3 años de edad cumplidos al 31 de diciembre del 2018.



Para segundo grado 4 años cumplidos, y para tercer grado con cinco años cumplidos al último día del presente año. La edad mínima para ingresar al primer grado de primaria es de 6 años, mientras que para ingresar a primer grado de secundaria la edad máxima es de 15 años cumplidos al 31 de diciembre del 2018, además de estar cursando o haber acreditado el sexto grado de primaria.