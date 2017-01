Alan Slim dedicado y profesional

MEXICALI, Baja California(GH)

Han pasado cuatro años desde que Alan Slim dejó Mexicali para perseguir su sueño de ser actor. En ese tiempo y especialmente el 2016 le ha dejado sabores amargos al perder a sus dos abuelas, pero también satisfacciones al desenvolverse profesionalmente en la actuación.



"Me tomé un tiempo para venir a mi casa, ver a mi familia, me encanta venir y sobre todo me encanta decir que soy de Mexicali, en la calle cuando estoy de visita me dicen: ‘Sales en la televisión en la telenovela, ¿verdad?, ¿qué haces aquí?’. Y yo respondo muy feliz ‘¡Soy de Mexicali!’", dijo el actor de 33 años recién cumplidos el 19 de diciembre.



Este 2016 pudo brillar en cámaras a nivel nacional y en Estados Unidos con su papel en "Tres veces Ana" donde interpretó a Javier, un acróbata de circo, experiencia que le dejó mucho aprendizaje, asegura.



En Mexicali, Alan hizo de todo: Perteneció a grupos de teatro, trabajó en un conocido café y dio terapias a adultos y niños, ya que es licenciado en sicología.



Su carrera lo ha ayudado a entender más a sus personajes, asegura, seguirá con esa habilidad por entender a la humanidad y llevarlo a sus personajes detalle por detalle.



"Muy curioso porque cuando me tocó hacer el personaje de un loco, Cristian Blanco, traté de entender cada cosa, hasta la forma en la que respiraba, ese hombre tenía un monstruo adentro", dijo Alan quien confesó además que en ocasiones todavía se siente nervioso al grabar sus escenas.



"Me exijo demasiado, soy muy autocrítico, pero regularmente todo termina por estar bien, todo sale perfecto de la nada y esos nervios se van, sale muy natural", aseguró el actor.



El actor contempla muchas cosas para el 2017, de la mano con su nueva mánager Glenda Reyna, espera tener sorpresas para el público, ya que no piensa dejar pasar el año con proyectos más grandes.

"Amigos de Grupo Healy, les envío un abrazote y lo mejor para estas fiestas, mucha paz y muchos buenos deseos, un abrazo y beso", compartió el actor con los lectores.