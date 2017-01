Se agudiza caída en venta de gasolina

MEXICALI, Baja California(GH)

El 2017 arrancó con aumentos en los energéticos como la gasolina y el gas LP que pueden causar junto con el alza de impuestos, una recesión similar a la del 2008 si se conjuga con cumplimiento de promesas del presidente electo Donald Trump.Es el sentir del Sector Empresarial ante el panorama de crisis económica que podrían convertirse en recesión para México.Las ventas y consumo de gasolina descendieron desde el año pasado y se agudizó en los primeros días del presente 2017, informó Rodrigo Llantada Ávila.El representante de la asociación de gasolineras explicó que en los últimos 12 meses, el consumo medio de gasolina descendió de 250 pesos por cliente a 150 pesos.Además en los primeros días de enero del presente año, se registra una caída adicional al consumo de gasolina, pero esperarán una semana para generar un análisis del porcentaje de impacto.“Se va agravar más porque las personas deberán gastar más en otras cosas”, comentó.El también presidente de Coparmex Mexicali, señaló que el presente año tiene un panorama complicado.“Las medidas de aumentos no ayudan, los incrementos debieron ser escalonados para palear poco a poco los inminentes de una verdadera crisis económica”, precisó.Ante el posible escenario de repetir una recesión como la sufrida en el pasado año 2008, Llantada Ávila comentó que se puede repetir el escenario si las medidas anunciadas por Donald Trump se llevan a cabo.Cada litro de gasolina tiene en su precio un 43% de impuestos colocados por la federación vía IEPS e IVA, explicó Llantada Ávila.El presidente de Coparmex que no es competitivo contra Estados Unidos donde el impuesto es del 20%.Además en Calexico el precio de litro de gasolina se encuentra 20% más barato que en Mexicali.En México el 70% de la gasolina es importada porque de las seis refinerías ubicadas en el país, tres fueron reconfiguradas y tres obsoletas.Rodrigo Llantada Ávila, presidente de Coparmex explicó que el costo del litro de gasolina se elevó por que la Secretaría de Hacienda desapareció la homologación del precio con Estados Unidos en la zona fronteriza Norte de México.Además ofrecieron un nuevo esquema de estímulos que calificó como inviable e imposible para acceder.El estímulo ofrece regresar vía ISR e IVA lo invertido en el costo de gasolina pero el empresario debe poner previamente dos terceras partes del impuesto.“Por ejemplo en Mexicali el estímulo es que como empresarios coloquemos 60 centavos por litro de Premium y 58 centavos por litro de Magna, pero la utilidad de cada litro es de 80 centavos…”.“Es como comprar caro, vender barato y sin utilidad, eso generaría que el flujo se ahorcara, porque además hay gastos de operación, servicios, sueldos y mantenimiento…”.“No podemos esperar seis meses a que retorne el estímulo ofrecido para sufragar los gastos”, puntualizó.Llantada Ávila detalló que las gasolineras generan ganancias por la cantidad de litros vendidos y no por el ingreso monetario, por lo cual el incremento del precio genera la misma cantidad de ingreso monetario pero con menor cantidad de litros vendidos.“Entre más caro el combustible, se genera menor venta, se entregan menos litros y ganamos menos”, recalcó.Un incremento del 18.5% se registró en el precio del Gas LP desde el pasado 1 de enero, informó Rosa Isela Dávalos Méndez.La subdelegada de la Procuraduría Federal del Consumidor ( Profeco ) en Mexicali informó que el litro subió de 6.98 pesos hasta los 8.32 pesos.La causa es la liberación del precio del gas, por lo cual cada gasera implementó un incremento y ajuste al valor del litro.En Gas Silza el litro se colocó en 8.28 pesos, en Hidrocarburos a 8.26 pesos. En Z Gas a 8.32 pesos y Kino Gas lo puso a 8.27 pesos el litro.Con los nuevos precios, un tanque o cilindro de 45 kilogramos se llena con 693 pesos, el cual en diciembre se podía llenar con 581 pesos.Las familias que utilizan minas de gas de 10 kilos, el costo se elevó de 126 pesos a 154 pesos para llenarlo.Javier Gutiérrez Vidal, presidente del Consejo Directivo Municipal del Partido Acción Nacional (PAN) avaló los aumentos de impuestos y derechos estatales y municipales, no así los federales.Explicó que la situación nacional es complicada y grave para la economía familiar, afectado por el impacto del peso ante el dólar.Además del incremento de los energéticos que causan inflación y dañan la economía familiar y que estiman se analice la reducción del 43% de impuestos en la gasolina.A nivel estatal y municipal, justificó que los incrementos no son del impacto de la alza de los energéticos.“No están en la misma medida en que impactan los energéticos, en los municipios el ingreso es mínimo para prestar los servicios y al paso que iban, podrían poner en peligro la administración municipal…”.“Por eso el Gobierno Municipal aplicó medidas de austeridad y apostar a algunos derechos e incrementos pero no en la proporción que impacta los energéticos”, señaló.