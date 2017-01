Esperan alza en precios en transporte privado

MEXICALI, Baja California(GH)

Las empresas privadas de transporte de pasajeros, devienen una crisis para el gremio en las próximas semanas, pues la demanda bajará y el combustible subió, por lo que tendrán que aumentar el costo del boleto.



Ángel García Godínez comentó que afectó en gran medida, pues antes sólo subía centavos el diesel, y en viajes tan largos como los de Veracruz y Chiapas son gastos en promedio de 25 mil pesos, sumarle un 20% los impactará.



El costo de un viaje hasta Tapachula es de 1 mil 400 pesos, es el más caro, sin embargo la Comisión que rige los precios no ha definido de cuánto será el alza del pasaje, precisó García.



“Sería insostenible el comercio del transporte de personas, porque a parte la temporada de vacaciones se acaba, ahora imagínese si no hay pasaje y sin incremento, no podríamos”, declaró García.



En otra línea de autobuses, Eunice Peraza, detalló que en estas fechas se ha duplicado el número de pasajeros por la temporada vacacional, para la siguiente semana aseguró que bajará drásticamente.



NIEGAN TRANSPORTE A DEPORTADOS



Dos jóvenes recién deportados, denunciaron que les negaron el 50% de descuento en la Central Camionera al que son acreedores con su carta de deportados, bajo el argumento que no había descuentos por los altos precios de la gasolina.



Celso Martínez González y Jesús Velasco comentaron que las autoridades no les asesoraron cómo regresar, por lo que estaban buscando transporte económico que les permita tener algo que comer durante el viaje de aproximadamente 60 horas.



“Nos dijeron en la línea que nos iban a apoyar con el descuento del pasaje, pero llegamos a la central camionera y nos dijeron que no se puede, que no están dando los descuentos”, acusó Martínez.