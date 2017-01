50% abandona el propósito de adelgazar

MEXICALI, Baja California(GH)

El inicio del 2017 está lleno de propósitos como bajar de peso, esto provoca que se duplique la demanda de asesoría médica para reducir de talla, sin embargo, sólo la mitad logra la meta, según el Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS).



Según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), el 72% de los mexicanos tiene sobrepeso u obesidad, por lo que el propósito de bajar se ha vuelto de índole nacional, dijo la nutrióloga de la Clínica 40 del IMSS, Alejandra Vallejo Vázquez.



Las primeras recomendaciones para iniciar una alimentación saludable y no caer en una situación que afecte a la salud, es tener orden en las comidas, procurando tener al menos tres platillos y dos refrigerios entre comidas.



La segunda recomendación es planear las comidas desde el momento que se va al mandado, procurando ir sin hambre y comprar alimentos saludables y de ser posible no procesados por la industria.



“Muchos ponen como problema el que comen en el trabajo, para eso deben llevarse la comida desde casa, evitando a toda costa comer comida rápida en las calles”, enfatizó Vallejo.



Los alimentos que deben disminuir son las bebidas azucaradas y alimentos industrializados con alto contenido de sal y azúcar, como el puré de tomate y el consomé, lo mejor es lo natural y fresco.



Pierden interés



Pasando febrero las personas pierden el interés por regresar a su peso ideal, por lo que la nutrióloga, señaló que es importante tener un motivo de peso para continuar con una alimentación sana.



“Hay que combinarlo con el ejercicio, pues ese es un muy buen motivador, también establecernos metas a corto plazo reales, lo recomendable es bajar de dos a cuatro kilogramos por mes”, declaró Vallejo.



Para realizar ejercicio es importante evaluar la condición física, por lo que se recomienda empezar con 10 a 15 minutos de actividad, hasta llegar a los 45 minutos recomendables, lo que se suele alcanzar en tres meses.



Las metas que excedan los 4 kilogramos por mes, las calificó como no alcanzables, ni saludables, además de que son la principal causa del desánimo de quienes buscan adelgazar.



Cinco de cada diez desertan



Cinco de cada diez personas que acuden al nutriólogo, no logran alcanzar la meta que tenían como peso ideal, debido a la falta de paciencia, provocando rebotes y permaneciendo en las cifras de sobrepeso y obesidad.



Agregó que el 50% de las personas que acuden padecen obesidad y un 15% tiene obesidad mórbida, la cual es la más grave, puntualizó que en el 2016 hubo un aumento en que protagonizaron las mujeres.



La nutrióloga, advirtió que no se debe de acudir a productos milagrosos sin la recomendación de un experto, tampoco recetarse o exponerse a extremas jornadas de ejercicio.



Señaló que quienes acuden son canalizados al programa “Aprendiendo a comer bien”, lo que consiste en vigilancia de un equipo disciplinario como un médico, nutriólogo, psicólogo y un licenciando en actividad física.



Finalmente la nutrióloga reiteró el compromiso de las instituciones por ayudar a bajar esos kilos demás que algunos adquirieron luego de los festejos navideños, los afiliados pueden acudir a cualquier clínica IMSS o a sus centros de salud correspondientes para pedir asesoría.