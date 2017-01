Avanza negociación para carrera San Felipe 250

MEXICALI, Baja California(GH)

Las negociaciones para celebrar la carrera fuera de camino San Felipe 250 van en buenos términos y tentativamente se realizará el primer fin de semana de abril, afirmó Omar Dipp Núñez.



El director del Comité de Turismo y Convenciones (Cotuco) de Mexicali comentó que actualmente están en las negociaciones con los involucrados para concretar el desarrollo del evento.



Hasta el momento las pláticas se desarrollan en buenos términos y tentativamente la carrera se realizará del 30 de marzo al 2 de abril.



“Ha sido difícil negociar con Score International la celebración de la carrera, pero se está en buenos términos tanto con la empresa como con la gente del Ejido Plan Nacional Agrario”, expresó.



Este sábado se tendrá una segunda reunión con los ejidatarios, agregó, además de que ya hubo acercamientos con el Consejo de Desarrollo Económico de San Felipe.



Añadió que con Score International no tiene problema alguno, ya que conoce a Roger Norman desde hace 7 años y la relación ha sido importante.



Aseguró que este año no se llegará a un acuerdo a último minuto como en los años anteriores, porque todos los involucrados han mostrado buena voluntad y se espera anunciar la firma del convenio en unas semanas.



“No tenemos ningún problema con la 250, todo corre viento en popa, no habrá ningún contratiempo para celebrar la carrera”, expresó.