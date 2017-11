Se buscan donadores de sangre para la cuatrilliza Fátima Agüero

MEXICALI, Baja California(GH)

Una de las cuatrillizas nacidas el mes pasado en la Clínica de Especialidades No. 30 del IMSS se encuentra en condiciones delicadas de salud, y requiere el apoyo de la comunidad mexicalense.



Para estabilizar la baja de plaquetas en sangre que presenta y recuperarse, la menor Fátima Agüero requiere donadores del tipo ‘O Positivo’.



Es por eso que su madre, Roxana Hernández Duarte pide apoyo a los lectores de La Crónica.



Las personas que cuenten con el tipo de sangre requerido y deseen donar, pueden acudir al banco de sangre de la Clínica 30 del IMSS de 7:00 a 8:00 horas. Los requisitos establecidos por la institución para donar son los siguientes:



• Encontrarse sano al momento de la donación, no haber padecido de gripe, fiebre o alguna infección en los 7 días anteriores a la donación.

• Tener un peso superior a los 50kg

• Tener entre 18 y 65 años

• Ayuno de por lo menos 4 horas, pero mantenerse hidratado con té, café, jugo y fruta excepto plátano, mamey y aguacate

• No padecer ninguna enfermedad crónica, diabetes, hipotensión o hipertensión.

• En el caso de las mujeres, no pueden encontrase en su periodo de menstruación ni tener hijos menores de 1 año.



“Les agradecería mucho que me apoyen donándole sangre a mi hija, ya que el índice normal de plaquetas es de 150 mil y ella tiene 60 mil”, solicitó la madre.



Aunque estables, los bebés Ariadna, Ian y Alberto, hermanitos de Fátima también permanecen hospitalizados, debido a su nacimiento prematuro. S



Sus padres, Roxana y Alberto son originarios de Ensenada, y permanecen en la capital del Estado a la espera de la evolución médica de sus hijos. Para contactarlos y brindarles apoyo, puede comunicarse al teléfono (646) 139 2273.