Negociaciones del TLCAN no deben afectar trilateralmente a los países

MEXICALI, Baja California(GH)

Las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) no deben afectar la situación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, detalló Jorge Cervantes Arenas.



El Vicepresidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) de la frontera norte explicó que la estrategia de Donald Trump es colocar al oponente sobre la lona.



Para después que ceda ante las propuestas de negociación presentadas por Estados Unidos.



“México tiene la fortaleza necesaria para salir adelante con o sin tratado de libre comercio que beneficia a los tres países porque estamos desarrollando sectores de comercio exterior en muchos países del mundo…”



“Entre ellos China donde se están buscando nuevos mercados y hay que decirle a Estados Unidos que si no nos quieren comprar, otros sí nos quieren comprar, o si no nos quieren vender, otros sí nos quieren vender”, puntualizó.