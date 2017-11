Extorsionan a cuidadores de vehículos

MEXICALI, Baja California(GH)

Con lámpara en mano y un silbato, Vicente se dirige a una mujer al volante de una camioneta.



“Déle, déle, déle… ahí sale, oiga”, expresa, y luego agradece los 5 pesos que la mujer le da a través de la ventana de su auto.



“Ahorita está tranquilo, pero los fines de semana aquí se pone lleno”, dice Vicente, un cuidador de autos del estacionamiento de un supermercado, en uno de los fraccionamientos del Oriente de la ciudad.



“Ahorita ya me va mejor, ¿cómo va a andar uno trabajando para otro cab...?”, cuestiona.



El cuidador voluntario de autos ronda por sus cincuenta años.



Hasta hace unos 6 meses, se “rebeló” a pagar a un grupo de sujetos una cuota de 200 pesos semanales para que le “permitieran” trabajar en este supermercado, menos aún, porque quienes le cobraban no tenían ninguna relación con las empresas donde cuidan los vehículos de clientes.



“A los de allá todavía les sigue cobrando, nosotros le dijimos que ya no le íbamos a pagar, lo corrimos de aquí y no se ha vuelto a parar, nada de cuotas aquí, ya nada, cada quien trabaja y gana lo suyo”, dice, al mismo tiempo que agita las manos para guiar a otro automovilista que sale del mercado.



Vicente señala rápidamente un supermercado ubicado a unos 250 metros, dentro de una plaza comercial, en el cruce del Corredor Industrial Palaco y la avenida Rosa del Desierto, en la zona Oriente de la ciudad.



Ahí, como en al menos otros 6 ó 7 estacionamientos de supermercados de la ciudad, opera un grupo de tres personas que actualmente está siendo investigado por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por el delito de extorsión.



TRABAJAR, PARA OTROS



Con el Número Único de Caso (N UC) 0202-2017- 08302, la PGJE abrió una investigación en base al testimonio y denuncia de dos de las víctimas de hombres que les pedían cuotas para dejarlos trabajar. José Luis, de 72 años, tenía cerca de un año trabajando como cuidador de autos voluntario en este supermercado ubicado sobre la carretera a San Luis.



Con manos encogidas y rígidas por esclerosis, asegura que ese trabajo era su única fuente de ingresos.



Sin embargo, a principios de este año, un hombre apodado “El Chayo” o “El Chapo”, lo corrió del estacionamiento y le dijo que ya no volviera. Junto con él, otro cuidador voluntario, de 65 años, fue “despedido”.



En la investigación de la PGJE quedó asentado que a ellos les quitaban 250 pesos por semana, sólo por dejarlos trabajar, aún cuando ellos no tienen ninguna relación con la empresa.



“Se enojaban cuando no se los pagábamos, y pues ahí todos le teníamos miedo”, dice el señor José Luis.



La denuncia se interpuso el 23 de febrero de 2017 y la última vez que citaron a declarar a las víctimas, fue el 15 de agosto pasado.



En la carpeta de investigación se encuentra una foto de uno de los señalados. Moreno, de cara redonda, cabello corto y lacio, sin vello facial.



Unos lentes negros le simplifican el rostro.



RED



Según la declaración de las víctimas y parte de las investigaciones de la PGJE en este caso, se estableció que “El Chayo” o “El Chapo”, trabaja con otras dos personas, una de ellas identificada como Didier, quien recoge el dinero entre los cuidadores.



Ellos dos, junto con otro más aún no identificado, recogen las “cuotas” de al menos seis estacionamientos de supermercados en la ciudad, controlando cerca de catorce adultos mayores, de entre los 60 y 77 años de edad, que trabajan en ellos





Las cuotas que les establecieron son de pagar 30 pesos por tres días de la semana, y de 40 pesos por los otros cuatro días.



En total, debían pagar 250 pesos a la semana para que les permitieran trabajar, de lo contrario, se sometían a la violencia psicológica y moral.



Las ganancias a costa del trabajo de estos adultos mayores serían de 3 mil 500 pesos por semana, o de 14 mil pesos al mes. Eso, sólo por “permitirles” trabajar.



Los datos de la denuncia concuerdan con testimonios de otros cuidadores que no interpusieron denuncia y actualmente siguen trabajando en estacionamientos.



Al señor José Luis lo “corrieron” porque no quería pagar las cuotas.



A su edad, dice, no puede defenderse físicamente de quienes a él, como a sus compañeros, tienen amenazados para que día a día, incluso antes de comenzar a trabajar, paguen su cuota.



INVESTIGACIÓN



Con ya más de 7 meses sin trabajar, el señor José Luis ha acudido las veces que lo han requerido a la PGJE, pero percibe que no hay avances. “Yo sólo quiero que me dejen trabajar, pero con ellos ahí no se puede, todos les tenemos miedo”, comenta.



Consultado al respecto, el subprocurador de Zona, Fernando Ramírez Amador, dijo que se trata de un caso que lleva un buen avance en la investigación y que podría determinarse dentro de no mucho tiempo, aunque no abundó en detalles.



Un recorrido hecho por LA CRÓNICA en los supermercados señalados en las denuncias y conforme a los testimonios de trabajadores de sus estacionamientos, coinciden en el modo de operación de los señalados, y en todos los casos, la violencia moral se hace presente.



De acuerdo al Código Penal para Baja California, el delito de extorsión se castiga de 6 a 10 años de prisión y cuatrocientos días multa, sin embargo, éste se agrava si el autor del delito obtiene de manera continua el cobro de cuotas y su víctima es una persona mayor de sesenta años de edad.



EN ESPERA DE JUSTICIA



Desde hace casi 6 meses, Vicente fue nombrado como encargado de los cuidadores voluntarios de autos de una conocida frutería, al Oriente de la ciudad. “Sólo dos carros se han robado aquí en 7 años, ojalá no fuera ninguno, pero pues en comparación de otras partes, es algo bueno ¿no?”, dice con aires de orgullo.



El grupo de personas investigadas por la PGJE también llegaron a operar en ese estacionamiento que ahora él dirige y en el que anteriormente le cobraban 200 pesos por semana para dejarlo trabajar como voluntario.



“¿Cómo va a andar uno trabajando para otro?, aquí cada quien gana su dinero, conforme lo trabaje”, asegura.



Ahora coordina a otros dos voluntarios, que con sus chalecos reflejantes, coordinan el tráfico en el pequeño estacionamiento del supermercado.



Mientras tanto, el señor José Luis y su compañero que fueron “despedidos”, esperan que la PGJE resuelva y concluya su denuncia, pues desean regresar a trabajar sin ser amenazados o amagados a pagar cuotas porque les permitan trabajar de nuevo.