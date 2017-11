Reviven las historias de sus difuntos

MEXICALI, Baja California(GH)

Acompañándose de flores de cempasúchil, papeles de colores, botanas y hasta de música en vivo, cientos de mexicalenses se dieron cita ayer en los panteones de la localidad para visitar a sus fieles difuntos, según dicta la tradición mexicana.



En el caso del Panteón Municipal número 1, Pioneros de Mexicali, ubicado en la céntrica colonia Pasadina, la jornada se vivió con mucha actividad, pues familias enteras conformadas por adultos, persona de la tercera edad, jóvenes y niños dedicaron un momento a recordar historias sobre los fallecidos.



La familia Soriano, quienes se reúnen todos los años para acudir al Panteón Municipal, visitaron ayer la tumba de su padre Raúl Soriano, quien fuera un premiado boxeador mexicalense, así como al resto de sus familiares que descansan a pocos metros de distancia en el mismo camposanto.



“Cada año es la reunión familiar, nos traemos velas, flores y escuchamos la misa”, comentó Norma Soriano.



“Como venimos con ellos, las historias de recordar son de ellos; paseos, momentos con los abuelos, con mi tío José Luis, las comidas de la abuela… que no se olvidan”, abundó.



Al igual que la familia Soriano, durante todo el día se vio la continua llegada de grupos familiares, algunos provenientes desde los Estados Unidos, que dedicaban algunos minutos a saludar a sus familiares ya fallecidos, contar historias y a realizar la limpieza de las lápidas, así como adornarla con flores de colores.



“Cada año nos encontramos en Día de Muertos, todos mis amigos, y les digo:



El día que no me vean aquí, es que ya estoy muerto”, expresó Saúl, originario de San Diego, California.



LLEVAN MÚSICA



Como parte de la celebración del Día de Muertos, algunas familias colocaron equipos de sonido donde se reproducían diferentes tipos de canciones que les gustaban a quienes se adelantaron en el camino.



Hubo quienes incluso llevaron música en vivo para dedicarle una serenata a sus difuntos familiares.



Este fue el caso del conocido músico Jacinto “Chinto” Mendoza y su hermana Linda, quienes como todos los años le dedicaron algunas canciones a su padre, madre y hermanos.



“Mi papá aquí está desde 1959, y cada año venimos, él viene y le toca muy bonito”, comentó Linda Mendoza.



“Venimos de Jardín de la Esperanza, porque mi mamá está allá, y de aquí nos vamos a ir al de Justo Sierra, con mis hermanos”, relató.



“Chinto” Mendoza recordó que fue su padre quien lo inició en el campo de la música durante sus años de infancia, y le dedicó varias piezas escritas en su memoria.



Además tocó algunas otras que fueron de las favoritas de su padre.