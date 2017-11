Con perseverancia Erick cumple sus sueños

MEXICALI, Baja California(GH)

El talento, capacidad e interés por superarse del joven Erick Barba Grijalva fueron recompensados hace unos meses, al obtener apoyo económico para estudiar Ingeniería Mecatrónica en Cetys Universidad.



Su caso es motivo de orgullo para su familia y amigos, pues aunque ya había decidido estudiar en una institución pública, fue la inquietud y convicción de ingresar a su actual casa de estudios la que lo llevó finalmente a conseguirlo.



Egresado del Cbtis 21 y consciente de las dificultades económicas que representaría para su familia costear una escuela privada, ingresó en el 2016 a la UABC.



Fue mediante una convocatoria que la empresa Honeywell publicó en redes sociales de Internet, que descubrió la oportunidad de ser becado.



“Dudé porque ya estaba en la UABC pero hablé con mis papás, y ellos me dijeron que podía postularme, que viera para adelante, y envié mis datos”, narró.



El brillante desempeño académico que mostró desde pequeño, además de sus habilidades y destrezas, lo hicieron sobresalir entre el resto de los solicitantes, e ir pasando cada filtro y prueba que se le presentó.



“En agosto me confirmaron que fui ganador de la beca del 90%, entonces dejé la carrera que llevaba y me inscribí en Cetys”.



A partir de entonces, asumió el compromiso de mantener el buen nivel escolar de siempre, además de realizar sus prácticas profesionales en la empresa benefactora.



Aunque apenas estudia primer semestre, el joven se mantiene motivado y entusiasmado gracias al apoyo de su familia, y la visión de sus objetivos.



Estudiar una maestría y aportar innovaciones a la sociedad son parte de sus planes.



Una Madre muy orgullosa



Laura Grijalva, madre de Erick, expresó orgullo por los pasos dados.



“Su papá y yo creemos que ha tomado buenas decisiones.Desde chico nos ha dado satisfacciones ganando torneos nacionales de karate, basquetbol, y sabemos que el hecho de que obtenga buenos resultados son producto del esfuerzo que ha venido haciendo”.



Aunque la beca que se les otorgó es por el 90% del costo de la carrera, la madre de familia comentó que el esfuerzo que representa para la economía de su hogar hacer el pago del 10% restante, es una inversión que vale la pena.



“Mi esposo, también ingeniero en manufactura, dice que lo único que podemos heredar es la educación, así que el esfuerzo no lo sentimos como una carga, porque nuestros hijos van a ser los beneficiados”.