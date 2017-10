Da gobierno ultimátum a manifestantes

MEXICALI, Baja California(GH)

Lanza Gobierno del Estado una advertencia a los manifestantes de Mexicali y Baja California Resiste, donde anuncian que no permitirán que vuelvan a impedir el libre tránsito en los edificios de Gobierno.



Francisco Rueda Gómez, secretario general de Gobierno precisó que los manifestantes están siendo notificados por la Procuraduría General de Justicia por la denuncia penal en su contra y se encuentran en proceso de notificación para que comparezcan.



Los principales hechos son la toma el edificio del Poder Legislativo con cadenas y candados. Los manifestantes que son entre 40 a 50 personas, afirmó, tienen un objetivo político desde hace ocho meses y reciben un pago por el Partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).



“Morena les paga a los de Mexicali Resiste”, señaló Rueda Gómez, no así del grupo de Baja California Resiste. Condenó los actos de violencia y falta de respeto por parte de los manifestantes y los calificó de actos vandálicos.



“Debemos todos los ciudadanos de respetar la ley, no podemos permitir que haya quienes violenten la ley, que rompan cristales y pongan candados…”. “Con violencia y fuerza quieren poner una agenda con intereses políticos; se debe de respetar el estado de derecho, la ley contra quien violente la ley”, recalcó.



Y reiteró que el diálogo está abierto. Además comentó que continuarán con el proyecto del decreto 94 y 95 para la creación del C5i y de las plantas desaladoras.



ENFRENTAN A DIPUTADO



Desde el viernes pasado que se suspendió sesión, ningún diputado intentó ingresar al Congreso del Estado hasta la mañana del lunes cuando José Félix Arango Pérez acudió a realizar entrega de apoyos sociales. Los manifestantes bloquearon el acceso de la Suburban al estacionamiento de los legisladores.



El abogado Alejandro Rivera lo abordó con detalles técnicos sobre las licitaciones de C5i para la empresa Seguritec y las razones de por qué existe un contrato sin antes haberse aprobado por el Congreso.



“Mientras no haya un dictamen, no pasa”, contestó Arango Pérez. León Fierro, representante de Mexicali Resiste le preguntó sobre el sentido de su voto para cuando se vayan a aprobar las obras de las plantas desaladoras.



“En su momento lo valoraré, ni siquiera está enlistado”, respondió Arango Pérez. “Miente señor”, reaccionó León Fierro. “No tengo más que hablar contigo”, dijo el diputado.



Los ánimos se calentaron ante los diálogos y peticiones de que se retractara el legislador sobre presuntas votaciones y que era un diputado con poca civilidad. “Si tú te pones en ese plan, entonces yo soy el culpable de todo, tú no eres nadie para estar deteniéndome aquí, no me voy a retractar, eres un ciudadano como hay millones, a mí no me exiges nada y ya cállate”, dijo el diputado a León Fierro.



Después de 24 horas del desalojo de manifestantes del edificio del Congreso, las instalaciones se mantienen operando en relativa normalidad y con pocos empleados.



Las puertas siguen siendo resguardadas por policías ministeriales y de la Estatal Preventiva, así como seguridad interna.



Al exterior se mantienen los plantones con manifestantes y consignas en cartulinas y madera en contra de las APP, el gobernador Vega de Lamadrid y del C5i.