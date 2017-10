Autos 'chocolate' son oportunidad para los fraudes

MEXICALI, Baja California(GH)

Las modificaciones a la legislación en materia de importación de automóviles desembocaron en limitantes para la movilidad en la frontera Norte, y como en toda crisis, no ha faltado quien saque ventaja de la situación, según autoridades y representantes de la sociedad.



Debido a que un sector de la población no cuenta con el ingreso para obtener un carro de agencia, y con el incremento en el costo de las importaciones, la opción es un automóvil sin documentación, o comúnmente llamado “chocolate”.



Aquí es donde vieron la oportunidad de emprender en Baja California un negocio llamado Onappafa y Anapromex, entre otros, instituciones que otorgan engomados y elementos de identificación que han sido calificados de apócrifos y fraudulentos.



Una imitación de placa y de licencia son entregadas, bajo un contrato con copia para el director de Seguridad Pública Municipal, a cambio de una cantidad que dependerá del modelo del auto, usualmente el precio ronda en los mil 600 y los mil 800 pesos.



UN TEMA DE GOBIERNO



El director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado (SPF), Nolberto González Grajeda, explicó que sólo el Gobierno federal y el Estado pueden emitir identificaciones a los automóviles, por lo que hay una preocupación ante la proliferación de autos portadores de dichos engomados.



“El tema de la introducción de vehículos de procedencia extranjera en el País es una facultad exclusiva de la Federación, por parte del Estado hay una preocupación considerando la cercanía con Estados Unidos”, comunicó el director.



Baja California es una puerta de acceso a través de las aduanas de todo tipo de mercancías, entre ellas vehículos que internan de manera ilegal para circular en el Estado, explicó.





PUEDEN SACARLOS



Los reglamentos de tránsito de los municipios establecen que los autos deben contar con matrícula y tarjeta de circulación en vigor, de conformidad a la ley, por lo que tienen la facultad de sacar de circulación los autos “chocolate”, abundó.



La SPF coadyuva con la Federación para confiscar un automóvil, siempre y cuando se le faculte para efectuar un procedimiento administrativo en materia aduanera, explicó González Grajeda.



Comentó que el Gobierno federal no los ha requerido para confiscar carros, pero sí saben que han aplicado programas en la Zona Costa, en contra de los vendedores de carros que no están legalizados.



“Los municipios no requieren un permiso federal para sancionar o remolcar una unidad que no obedezca los reglamentos, como la falta de identificaciones expedidas por la autoridad”, señaló.



Hasta el 2008 los vehículos no tenían tanta normatividad, no había una disposición de precios estimados, expuso, una serie de regulaciones como el pago del registro público vehicular a través de Banjército.



Destacó que tampoco había que cumplir con la norma ambiental extranjera, agregando que los aranceles tienen limitados los años modelo y tienen que venir de los países del Tratado de Libre Comercio (TLC), de lo contrario el arancel puede dispararse a un 50%.



Sin embargo, hay un sector importante de la población que no tiene la capacidad económica de comprar un auto de agencia o cubrir el costo de una importación, optando por los carros “chocolate”, aceptó el funcionario.



Como autoridad estatal están limitados para entregar documentación a las unidades que no hayan sido importadas legalmente, por la prohibición de los acuerdos con la Federación.



“Cuando se hizo el censo por ahí hubo una nota del Gobierno federal, indicando que ninguna autoridad está facultada para hacer programas de regularización, eso pese a que no era el objetivo”, señaló.



Muchas organizaciones han dado números sobre la cantidad de vehículos que circulan en el Estado, apuntó el funcionario estatal, sin embargo no hay un padrón o diagnóstico serio. De los 25 mil carros que se registraron en el censo, el 95% eran de más de diez años de antigüedad, por consecuencia el costo de la importación oscilaba de mil 500 a 2 mil dólares, expuso.



Los 700 mil contribuyentes vehiculares que sí pagaron sus placas y licencias pidieron a la SPF que todos los ciudadanos cumplan con obligaciones, es por eso que emergió un ambiente ríspido hacia los autos irregulares, comentó González.



Para detenerlos a través de las Unidades de Verificación Vehicular, necesitan una orden de procedimiento en materia aduanera de la Federación, y es en ese punto es que se complica.



Ante esta situación, dijo, se han acercado al sector de la Seguridad Pública, quienes aseguraron que sí están tomando acciones para solucionar el descontento.



“Los que sí indican que se encuentran en la ilegalidad son los que portan engomados de las empresas que se dedican a prometer que regularizarán el auto, pese a que no tienen la facultad”, aseveró González.



El 85% de los delitos cometidos en Baja California, se efectúa con la ayuda de un automóvil irregular, o comúnmente llamado “chocolate”, una estrategia de los delincuentes para evitar su ubicación por parte de las autoridades según el Estado.





ANAPROMEX SÓLO LEGALIZA AUTOS



Anapromex tiene de 150 mil a 200 mil vehículos afiliados en el Estado, la cuota oscila entre 800 y mil 500 pesos, declaró el coordinador nacional de la asociación, Gilberto Núñez.



La asociación sólo agremia y entrega placas, pero reconoce que en lo que va del año no se ha podido regularizar ningún vehículo.



Mientras que el comercio organizado afirma que son un desfalco, Núñez asegura que la gente quiere pagar impuestos pero el costo de las importaciones es elevado.



La Dirección de Seguridad Pública Municipal reveló que se han dado casos donde las víctimas señalaron vehículos que portaban engomados de empresas como Onappafa o Anapromex.



AMPAROS SON ESTAFA



Además de brindar identificaciones falsas, dichas empresas prometen interponer un amparo para evitar que despojen al usuario de su carro; según expertos, este procedimiento jamás se realizó en los juzgados federales.



Anapromex convence a su potencial agremiado, clamando los artículos constitucionales 14, 16, 18, 22, 39, 135 y 136, no sin antes pedir como requisitos los papeles que tenga del vehículo, una identificación oficial y dos fotografías, sin olvidar los mil 600 pesos o más.



El experto en asesoría jurídica en materia de Amparo y Derecho Constitucional, Juan Manuel Molina García, detalló que no hay conocimiento de estos juicios de amparo que dicen interponer.



“Lo que sí sabemos es que proliferaron suspensiones que se habían decretado en algunos juicios de amparo, promovidos por importadores para introducir vehículos por vía legal, fueron negados y le costó el puesto a varios funcionarios federales”, dijo.



“Las asociaciones les cobran una cantidad a los dueños de las unidades y falsifican placas, lo cual es un delito, le llaman documentos de identificación para no caer explícitamente en la ilegalidad”, informó el ex diputado.



Molina señaló que lo que en realidad hacen es un control para crear un peso político, ya que los líderes de Anapromex tienen aspiraciones a cargos públicos, siendo uno de ellos candidato a diputado local en las pasadas elecciones.



“Ellos están esperando que bajo una presión social, los gobiernos vuelvan a emitir decretos como se ha hecho antes, y entonces les van a cobrar el cumplimiento de la promesa a los agremiados”, aseveró Molina.



“Le prometen a la gente lo que quiere escuchar, pero yo no he visto ni un juicio de amparo tramitado en un juzgado federal de esta índole, es una contradicción, la corte estableció porque no procedía la suspensión por la vía legal”, aclaró.



“El Gobierno en elecciones locales y federales va a lanzar un decreto porque conviene, en ese momento les van a cobrar la segunda parte a sus agremiados, son intereses políticos de millones de dólares”, pronosticó Molina.