Aparecen miles de peces muertos en el lago del Bosque

MEXICALI, Baja California(GH)

La aparición de miles peces muertos en el lago del Bosque y Zoológico de la ciudad fue calificada como una catástrofe, por parte de José Luis García Chavira.



El director reportó al cierre de la edición, que no había aún una explicación de la causa.



Miles de lisas y Sardinas amanecieron flotando en el lago, pero no descartó el director que por debajo también se haya afectado los bagres y Curvina, solo que no flotaron.



Adelantó que tomaron muestras para llevarlas al laboratorio, pero que de antemano descartaba que fueran por contaminación del lago.



Los accesos de agua se encontraban limpios y despejados de basura.



El agua proviene del Canal Tulicheck a donde acudieron para revisar y tomar muestras para verificar las causas.



“Puede ser algo que esté entrando del exterior, tampoco puede ser de las parcelas porque el canal esta en mayor nivel que las parcelas”, declaró.



Con el objetivo de limpiar el agua, encendieron todas las bombas y fuentes para oxigenar el lago y se observó que la mayoría de los peces muertes se iban por las bombas.



Por ser domingo, las muestras y estudios de laboratorio se comenzarán a realizar a partir del lunes.