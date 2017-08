De realizar paro transportistas podrían perder concesión: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

Si los transportistas aplican el paro escalonado al servicio del transporte público corren el riesgo de perder la concesión, indicó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra).



Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez dio su posicionamiento ante los dichos de los empresarios del transporte de parar hasta el 72% de las unidades a partir del viernes.



Comentó que el Reglamento establece una serie de elementos para retirar una concesión de transporte público, entre ellas el que no se preste el servicio a la ciudadanía.



En primer lugar, se aplicarían sanciones a los transportistas y después se podría rescindir la concesión, explicó.



Para retirar la concesión, se debe acreditar una serie de elementos de incumplimiento, totalmente atribuibles al ente que tiene la concesión.



“Se tiene que registrar fehacientemente que no se está prestando el servicio”, expresó.



Confió en que no será necesario llegar a estos límites y será el Consejo Municipal de Transporte quien revisará los planteamientos que se tengan para la mejora del servicio.



Mencionó que la dependencia a su cargo continúa revisando el servicio que presta el transporte masivo, la operación de las rutas y recibiendo las quejas de la ciudadanía.



Con esto se puede medir la disminución de la frecuencia de rutas, afirmó, señalando que en esta época es común que baje la frecuencia por el periodo vacacional escolar.



No obstante, se sigue verificando y no se permitirá que dejen de prestarse, causando un problema para la ciudadanía.



Dijo que seguirán reuniéndose con los transportistas para evaluar los temas de modernización de transporte, la restructuración de rutas, entre otros conceptos.