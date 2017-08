Tiene hijos, ¿Está seguro de que sacó su acta de nacimiento?

MEXICALI, Baja California(GH)

Existen en promedio 700 menores mexicalenses que no tienen su acta de nacimiento ya que sus padres no han acudido a hacer el trámite correspondiente ante el Registro Civil, informó Josué Hiram Aello Meléndres.



El oficial del Registro Civil Municipal comentó que a todo menor nacido en hospitales públicos o privados, se le expide un certificado y una declaratoria de nacimiento.



Las copias de los certificados se hacen llegar a las Oficialías del Registro Civil, pero forzosamente se necesita el original, el cual contiene la huella del bebé y sus datos, así como los datos de la madre y el padre.



Señaló que la declaratoria de nacimiento es muy similar a un acta de nacimiento, lo que puede provocar confusión en la ciudadanía.



Además, en los hospitales y clínicas se les informa que la declaratoria hace las veces de acta de nacimiento, cuando no es así.



Aello Meléndres comentó que cuando los ciudadanos tramitan las declaratorias en los hospitales, dejan un número telefónico.



Por ello, se han hecho llamadas para invitar a la gente a que acuda al Registro Civil y concluya con el trámite.



Indicó que en promedio se tienen alrededor de 700 certificados de nacimiento en la Oficialía del Registro Civil de Mexicali, ya que el número es cambiante por los nacimientos que se dan en el Municipio.



Detalló que si una persona hizo el registro de su hijo en otro Municipio, avise al Registro Civil para retirarlo de sus certificados pendientes de realizar.



Ante esta situación, invitó a la gente a que se acerque a cualquiera de las 6 Oficialías que hay en el Municipio para que lleven estos documentos.



Al llevarlos, con que el padre o madre que haga el registro lleve su acta de nacimiento y una identificación se puede realizar el registro y otorgar el acta del menor.



Trámite es gratuito



Aello Meléndres explicó que la gente debe acercarse para concluir con este procedimiento, porque los niños no tienen identidad, no tienen acta ni tampoco la Clave Única de Registro de Población (CURP).



Recordó que este trámite es gratuito, ya que por Ley la primera acta de nacimiento que se entrega al ciudadano es gratuita.



Adicional a esto, a las personas se les apoya haciendo el registro del primer CURP.



Con esta disposición, ya no es necesario que lleven a los menores al Registro Civil ni tampoco que acudan los dos padres, esto último ya que si los dos firmaron la declaratoria de nacimiento, cualquier puede hacer el registro del menor.



Hospital Materno Infantil expedirá actas de nacimiento



El Hospital Materno Infantil será el primer nosocomio en Baja California que expedirá actas de nacimiento para los recién nacidos, con el fin de abatir la cifra de niños sin identidad.



El director del Registro Civil del Estado, Javier Mayoral Murillo, detalló que contar con un acta de nacimiento es fundamental para cualquier acto jurídico, por lo que se instaló un módulo de la dependencia para registrar a los infantes.



Con esta acción se pretende abatir el 40% de rezago en el registro extemporáneo, sobre todo para que accedan fácilmente a la educación y salud, informó el director del Registro Civil del Estado.



“Este es un avance, es el primer hospital en emitir las actas de nacimiento, en vez de que las personas tengan que ir hasta el Centro Cívico para tramitar el acta”, aclaró el director Mayoral.



ES BUENO SABER…



•La primera acta de un recién nacido es gratuita