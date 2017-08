No hay solicitud de alza a camiones: Simutra

MEXICALI, Baja California(GH)

No se está evaluando ni analizando un incremento en las tarifas de transporte público, aseguró el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra), Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez.



Dijo que en las reuniones que se han sostenido con los transportistas se les ha dejado claro que cualquier solicitud, ya sea sobre este tema u otro, será revisada por el Consejo Municipal de Transporte.



Este Consejo continúa en fase de integración, por lo tanto el Simutra no tiene un análisis concreto e integral referente a una solicitud de alza de tarifa.



Tendrá que ser el Consejo quien haga las evaluaciones y análisis cuando sea el momento de hacerlos, porque actualmente no es tema de revisión, puntualizó.



Las reuniones que se han tenido con los concesionarios han sido para ver el programa de modernización, el incremento del aforo, eficientización del servicio, entre otros temas.



Vizcarra Quiñónez agregó que ni siquiera de manera informal los concesionarios le han comentado sobre un interés de subir la tarifa del transporte público o algún porcentaje que estén buscando.



Lo único que se le ha planteado es información sobre el incremento en los costos de operación, pero no se ha dado una propuesta específica en monto o porcentaje.



“Se habla de la necesidad que tienen de resarcir sus costos”, añadió, “pero no un monto específico”.



Se habla del incremento del combustible pero esto no se puede aplicar de manera lineal, al ser bastantes elementos los que intervienen en sus costos, como las refacciones, insumos, entre otras variables, señaló.