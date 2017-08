Llama DSPM a endurecer penas en BC

MEXICALI, Baja California(GH)

Con un incremento en los robos con violencia y en la misma violencia dentro de los delitos, es necesario ajustar el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP) a la realidad social que vive Baja California, expresó el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.



Alonso Ulises Méndez Manuell-Gómez, aseguró que el Sistema ha sido hipergarantista y ha permitido que los delincuentes conozcan los alcances del marco legal para incrementar la violencia en sus delitos.



Para ello, propuso que, al margen de la iniciativa del Congreso del Estado de ampliar el catálogo de delitos graves, también se eleven las sanciones establecidas en el Código Penal del Estado.



Comparado con los de Sonora o la Ciudad de México, explicó, Baja California es de los estados que tiene las penas mínimas más bajas, como en casos de robo con violencia.



Además de la ambigüedad en los casos donde se utilizan armas de juguete para asaltar.



Esta situación se traduce en que, alrededor del 70% de los detenidos por la Policía Municipal, sean reincidentes de casos similares de delitos violentos o de robo.



Frustración, impotencia y coraje, son parte de las quejas de policías que participan en las detenciones.



A pesar del incremento en las detenciones de asaltantes hasta en un 60% en comparación con el año anterior, muchos de ellos se encuentran en libertad llevando su proceso, y por ello, el director de la Policía Municipal urgió a los legisladores a revisar el marco legal que lo ha permitido.



LA CRÓNICA (LC): ¿Qué retos ha enfrentado la Policía Municipal como parte del NSJP, con la situación que impera en el estado?



Ulises Méndez (UM): Yo te puedo decir que como todo sistema con el tiempo amerita ajustes para adecuarlo a una realidad social, y siempre hay oportunidades de mejora. El tema de seguridad pública no depende únicamente de la policía, pero tampoco depende enteramente del Nuevo Sistema. Cada quién debe asumir su responsabilidad y trabajar lo que le corresponde.



Lo que nos corresponde a la Policía es estar capacitados y presentar informes, cadena de custodia y resguardar escena del crimen, para que los fiscales tengan casos más sólidos que llevar al Juez de Control y al final tener más sentencias condenatorias.



La situación con el sistema es el hipergarantismo, nos fuimos a los extremos y se está aplicando en un ámbito 100% proteccionista. Se aplica como en otros países pero no con las herramientas que ellos tienen, como Estados Unidos, Colombia y Chile.



LC: En cuanto a la capacitación, ¿hay algo pendiente para la Policía Municipal?



UM: En particular, el 100% de la Policía Municipal está capacitada y habituada al Nuevo Sistema, están acostumbrados a llenar los cerca de catorce formatos del Informe Policial Homologado, que hace falta modificarlo porque es tedioso, muy largo y no es muy práctico y dilata los procedimientos de puestas a disposición.



Es un área de oportunidad. Este año la Policía Municipal está en otro nivel de especialización. Estamos trabajando en técnicas de investigación conjunta, no hay que olvidar que el Nuevo Sistema permite a todas las policías las labores de investigación y estamos trabajando en Fuerzas de Tarea con la PGJE..



También este año tenemos la capacitación de policías para comparecer en juicio. Ahora estamos en esa etapa de especialización.



LC: ¿Qué tanta incidencia han detectado de personas detenidas que ya contaban con alguna medida cautelar?



UM: Bastante reincidencia. Gente que es detenida y ha cometido uno, dos, tres ilícitos de las mismas características o que se encuentran bajo alguna medida cautelar y que desafortunadamente vemos que cada vez se atreven a cometer los delitos con mayor grado de violencia.



En las propuestas que hicimos y platicamos con los diputados, era en ese sentido. Traemos un 60% más de personas detenidas en flagrancia por robo con violencia en comparación con el año pasado. Más de 500 personas que han sido detenidas en comparación del año pasado. Quiere decir que la efectividad policial está funcionando.



La Procuraduría está haciendo su parte al llevarlos ante el Juez de Control y judicializando. Pero vemos que la incidencia que más ha crecido es el robo con violencia, o hemos visto situaciones lamentables como el asunto de la Nissan.



En ese tema, revisando la legislación, creo que podemos hacer mucho. Independientemente que la CONAGO y el Congreso del Estado mandó un exhorto al Congreso de la Unión para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva, también revisando el ámbito local, las penalidades son bajas y por ser un sistema hipergarantista que lo busca es tener lo menos posible a imputados en la cárcel sino tenerlo bajo una medida cautelar, los jueces en sus criterios se van a las mínimas penas.



Aquí hablamos que el robo con violencia es un año la pena, y finalmente si encuadra donde viene lo robado no excede los 80 días de Salario Mínimo, solamente son 6 meses, en el mejor de los casos va a pasar 18 meses en la cárcel. Y ahí puede sustituir la pena y compurgarla en libertad.



A veces un delincuente está más aleccionado y sabe hasta dónde pueden ser sancionados. Yo no tengo la verdad absoluta ni soy jurista, pero sí posiblemente podamos sentar a los expertos y abrir el tema a debate a las reformas que se puedan presentar en el Código Penal local.



En particular el robo con violencia, creo que amerita más de un año. Comparando las mínimas con los Códigos de otros estados vemos que son de 2 o 3 años las mínimas. Y en cuanto a la sustitución de la sanción, también puede haber reformas, porque te habla de reincidencia, pero esta solo se confirma por sentencia, pero ésta prescribe a los tres años.



Ahí se tendrían que hacer modificaciones, que no alcance la sustitución de la pena. En las calificativas, de otros códigos, se les adicionan las calificativas y aquí se les equipara. Estamos trabajando en las mínimas, con hipergarantismo, y que el delincuente calcule las consecuencias y pueda atreverse cada vez más a cometer delitos con mayor grado de violencia.



No obstante que hemos detenido más personas, hoy por hoy, la mayoría se encuentra bajo una medida cautelar.