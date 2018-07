No cederá cargo a suplente, señaló Alejandra León durante disculpa pública por festejos inapropiados

MEXICALI, Baja California(GH)

“Cualquiera puede cometer ese error”, fue un argumento que utilizó la virtual senadora de la república, Alejandra León Gastelúm, al ofrecer una disculpa pública por el video que la catapultó a la mira nacional, señalando que no renunciará al cargo ni lo cederá a su suplente.



Ante el gane aplastante de los morenistas, León explicó que se sintió inspirada por Andrés Manuel López Obrador, por lo que celebró los resultados como se muestra en el video viralizado que la muestra en estado de ebriedad y ofendiendo a sus contrincantes.



“De todo corazón ofrezco mis disculpas a Juana Pérez y a Jorge Ramos, así como a toda la ciudadanía y a todos ustedes, mis palabras fruto de la efusividad y celebración de mis compañeros de mi partido que compartieron meses intensos de campaña estuvieron completamente fuera de lugar, aunque fue en el ámbito privado, para nada se aceptan las excusas”, declaró León.



Añadió que no volverá a ocurrir esta situación y no pedirá licencia, hasta el momento su no se le ha notificado sobre una sanción, sin embargo su caso está siendo revisado por la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena a nivel nacional.