Esperan en Morena que PAN y PRI en BC reconozcan su victoria

TIJUANA, Baja California(GH)

Un día después de la elección en el País, el partido Morena en Baja California aseguró que sus candidatos a diputado federal y senador, cuentan con una ventaja “irreversible” en las urnas.



El candidato Jaime Bonilla Valdez dijo que espera que el PRI y el PAN acepten el triunfo de Morena en el Estado, como lo hicieron los candidatos Ricardo Anaya y José Antonio Meade a nivel nacional.



“Los números son muy similares, humildemente creemos nosotros que la tendencia nos favorece con el más del 60% de las actas capturadas, tenemos una diferencia significativa, entonces nos sentimos muy halagados por eso, muy contentos”, declaró.



Envió un mensaje de unión y de trabajo conjunto a las otras fuerzas políticas en la entidad con el objetivo de hacer las diferencias a un lado para beneficio de los ciudadanos.



“Le extiendo la mano a nuestros contrincantes de Baja California, vamos a esperar con más claridad de los números, lo que sentimos que se debe de hacer es seguir hacia delante, por eso convocamos a la unidad para salir adelante”, comentó.



No condonarán crímenes

Respecto al tema del gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, quien está siendo investigado por la Auditoría Superior de la Federación, respondió que él ha expresado que siente que el ejecutivo estatal se ha excedido, pero no tiene las pruebas para decir que ha hecho fraude.



“Está todo muy sospechoso, yo soy muy malpensado y dicen que si piensas mal acertarás; se tiene que revisar las cuentas del Estado, yo lo he dicho, no queremos prejuzgar, yo no tengo las pruebas de cómo están las cosas, se oyen cosas, yo quiero ver los resultados de la auditoría y si el señor Gobernador obró mal, pues pagará las consecuencias”, agregó.



Aclaró que no buscarán hacer una cacería de brujas, pero sí solicitarán resultados de la mencionada auditoría, y él mismo pedirá los números.



“Queremos trabajar en equipo, pero no vamos a condonar crímenes, ni delitos, o sea, no vamos a perdonar o encubrir, nosotros decimos, si él hizo algo mal tiene que pagar las consecuencias, si el señor se comió mil millones de pesos, tiene que pagar las consecuencias ¿Cuáles? La que la ley dice”, añadió.



Condena actuar de candidata

Bonilla Valdez condenó la forma en que su compañera de fórmula al Senado, Alejandra León, celebró su victoria, la cual se muestra en un video en el que se aprecia en estado de ebriedad.



“Como presidente y fundador del partido, nosotros no lo condonamos, es un acto de festejo que ella hizo, siento también como ustedes que se excedió, no lo aprobamos, pero nosotros pensamos que la decisión es de cada quien y lo único que les puedo decir que si vamos a ser un ejemplo, tenemos que empezar con nosotros”, indicó.