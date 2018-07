Lamenta Morena mala conducta de Alejandra León

MEXICALI, Baja California(GH)

Además de ganarse el apodo “Lady Champán”; un deslinde y una sanción por parte del partido Morena, son las consecuencias que enfrenta la aun candidata por el senado Alejandra León Gastelum, luego de protagonizar un polémico video que la volvió tendencia nacional.



Modesto Ortega, coordinador de campaña de Morena, realizó un posicionamiento respecto a los festejos por la victoria de Andrés Manuel López Obrador, en las que la senadora electa aparecía en estado de ebriedad ofendiendo a sus contrincantes.



“En la mañana me topé con un video viral en el que aparecía la compañera Alejandra León, quien va para la fórmula a senador en número dos, quien de manera infortunada se le tomó un video ingiriendo bebidas alcohólicas”, comentó.



Exaltó que la candidata hizo un uso indebido del lenguaje, impropio de una persona de su categoría, siendo una situación que se dio por la euforia y la alegría, comentó el coordinador de campaña.



“Los actos que se hayan hecho son a título personal, no son representativos del partido obviamente, y como toda persona hombre o mujer en la vida pública, debemos de tener cuidado de los actos que podamos cometer”, informó.



Se describió apenado, ya que fue mucho trabajo por más de 90 días para convencer a la ciudadanía de que Morena es un partido diferente, el partido del cambio, por lo que se deslindaron del comportamiento personal de la candidata León.



“Morena sigue siendo el partido del cambio y cumplirá los 50 puntos del plan de Andrés Manuel, yo no soy autoridad para pronunciar la sanción que pudiera encuadrar”, comentó.



El presidente del Consejo de Morena es Rafael Figueroa, quien se encontraba ausente, será el indicado para determinar si habrá sanciones y de qué naturaleza.



Sin embargo Modesto opinó que cuando menos debería de aplicarse una amonestación a León. Por lo pronto hay infinidad de llamadas a los representantes de Morena en Baja California, sobre el bochornoso suceso, provenientes desde autoridades del partido, militantes, hasta los mismos ciudadanos indignados.



“Está poniendo en entredicho el trabajo que miles y miles de personas realizamos para poder ganar la campaña, yo considero que debe haber una sanción en respeto a la imagen del partido y la ciudadanía que acababa de dar un voto de confianza”, declaró.



NO CONTESTÓ AL LLAMADO



La candidata fue buscada por diversos medios para ser incluida su versión de los hechos y postura, sin embargo en el transcurso del día no respondió al llamado de este medio de comunicación.