Andrés Manuel López Obrador ofrece conciliación tras victoria en las Elecciones 2018

Ciudad de México(AP)

Tras una campaña electoral que polarizó al País, el hombre que llevará a la izquierda al poder en México busca conciliar. Andrés Manuel López Obrador, quien recibió una de las mayores votaciones en la historia reciente, ofreció un ramo de olivo a sus contrincantes políticos, incluso a los que acusó durante años de ser “la mafia del poder”.



“Queremos la reconciliación con todos”, dijo el lunes a la cadena Televisa el político que fue señalado por sus rivales como un populista que de ganar podría dañar al País.



“El gobierno va a representar a todos los mexicanos a ricos, a pobres”. “Vamos a representar al país, no vamos a pelearnos, vamos a tender nuestra mano franca para buscar una relación de amistad y repito de cooperación con Estados Unidos”, agregó López Obrador.



“No vamos a permitir abusos de nadie. No vamos a permitir la corrupción, pero quiero ofrecer a todos la oportunidad de servir, de ayudar”, dijo.



MERCADOS EN CALMA



Los mercados reaccionaron bien a la elección y el lunes el dólar tenía sólo un pequeño aumento de centavos. A su vez, la central empresarial de México le hizo llegar un voto de confianza, pero no un cheque en blanco.



“Los ciudadanos decidieron que @lopezobrador_ sea el próximo Presidente. Con él tenemos coincidencias así como profundas diferencias. En @Coparmex tendrá un aliado contra la corrupción y en la agenda social. Y a la vez, un defensor inquebrantable de la libertad”, expresó la Confederación Patronal de México.



Ahora, los deseos de reconciliación de López Obrador se extendieron incluso a Donald Trump, presidente de Estados Unidos y quien con sus duras políticas antiinmigrantes se ganó la animadversión de los mexicanos.



AMLO aseguró reiteradamente que lo suyo será una transformación radical del País, la segunda economía de Latianoamérica que aún enfrenta importantes desafíos, como combatir la pobreza que afecta a cerca de 50 millones de personas.