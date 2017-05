Aplican sanciones a transporte público por no encender A/C

MEXICALI, Baja California(GH)

Un total de 7 unidades de transporte público han sido sancionadas por no encender sus aparatos de aire acondicionado, informó el director del Sistema Municipal de Transporte (Simutra).



Luis Alfonso Vizcarra Quiñónez recordó que existe un acuerdo que establece que las unidades de transporte público deben encender sus aparatos de aire acondicionado de manera obligatoria del 1 de mayo al 31 de octubre.



Comentó que desde el lunes se han estado inspeccionando a las unidades de transporte público y alrededor del 85% de las rutas verificadas cumplen con la reglamentación.



Sin embargo, en estos 3 días de mayo ya se han recibido 7 quejas contra camiones que no han encendido su aire acondicionado.



Por ello ya se impuso la sanción a dos empresas transportistas y se hizo la notificación a otras 3.



Explicó que si una unidad que fue multada por esta falta reincide, se le retirará de circulación y se le enviará al corralón.



Agregó que al Sistema arribaron dos solicitudes de empresas para que se les diera un periodo de gracias de una semana más, petición que estaba siendo estudiada.



El motivo señalado por las empresas transportistas es que no habían concluido de dar el servicio a los aparatos de aire acondicionado de los camiones.



El Simutra apela a que no demeriten el servicio y que respeten el compromiso con la ciudadanía, agregó el funcionario municipal.



La meta es que en un corto plazo se tenga el 100% de las unidades brindando el servicio con el aire acondicionado encendido, añadió.