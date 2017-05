Paran recolección de basura y afectan hasta 45 colonias

MEXICALI, Baja California(GH)

Casi el 10% de las colonias de Mexicali resultaron afectadas con la suspensión del servicio de recolección de basura ocurrido durante la mañana de ayer por el personal del Departamento de Limpia.



El director de Servicios Públicos, Carlos Flores Vásquez, informó que a las 4:00 horas se suspendió el primer turno de labores en el Departamento de Limpia, finalmente el único que no dio el servicio.



Este abarcaba cerca de 55 rutas de los tres sectores con los que opera esta área y brindaba el servicio a aproximadamente a 45 colonias de Mexicali.



El Servicio de Recolección de basura cubre un total de 536 colonias de todo Mexicali con 122 ruta, por lo que el paro de labores realizado durante la mañana del martes afectó al 8.3% de las colonias de la ciudad.



Cuando se decretó el fin del paro, salieron alrededor de 40 camiones recolectores de basura a laborar pero a partir del segundo turno.



Analizando la situación con el personal operativo de este servicio, sería hasta el viernes que se recuperaría el rezago derivado de la suspensión de la recolección, abundó Flores Vásquez.



Puntualizó que era probable que en la zona Poniente de la ciudad se pudiera regularizar el servicio entre el domingo y lunes.



El director de Servicios Públicos comentó que la gente que quisiera trasladar su basura doméstica a la Unidad de Transferencia Xochimilco puede hacerlo.



Está la instrucción de recibir todos los residuos urbanos de la gente, añadió, que aunque no es lo ideal es una opción para la ciudadanía.



Por la mañana, Flores Vásquez había señalado que los martes se daba el servicio a alrededor de 133 colonias y este número no contaría con la recolección por la suspensión de labores.



Si no se llegaban a arreglos, se analizaba la opción de aplicar un plan alterno, manifestó.



Este consistiría en establecer centros de recolección con el apoyo de actores externos, como se hizo al principio de la administración para desahogar la Unidad de Transferencia Xochimilco.