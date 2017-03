La Unión: Evolucionados y vigentes

MEXICALI, Baja California(GH)

LA UNIÓN



Ya ha pasado tiempo de cuando se encontraban juntos tocando en cafés o experimentando con sonidos, la memoria los remontó cuando estaban con Nacho Cano platicando, al tiempo fue quien les produjera “Hombre Lobo en París”, lo siguen recordando como si hubiera sido ayer.“Fue un flechazo cuando nos conocimos, vino Rafa y agarró el micrófono y parecía que había cantado por años con nosotros; mientras que el nombre de La Unión vino a raíz de una sesión de fotos con un ferrocarril, muy al estilo Estados Unidos, y de ahí surgieron una lista de ideas.“Y aquí estamos, después de 33 años y creo que al final nuestras diferencias y similitudes nos hacen que tengamos una química que nos hace avanzar siempre”, compartió Bolín a este periódico.Al menos eso y más recuerdos relataron tanto Rafael Sánchez y Luis Bolín en su visita en las instalaciones de LA CRÓNICA ayer para promocionar su concierto en esta ciudad el sábado.La meta para este sábado en la ciudad es simple: No solamente será recordar, será reinventar junto a ellos el sonido que ha permanecido latente durante todos estos años.En su primer visita a Baja California se sienten seguros que revivirán esos viejos tiempos que tanto añoran, pero más qué anticuados, unos músicos muy actualizados.“El Tour se llama así porqué es toda nuestra trayectoria pero seguramente suena diferente, sonamos de una manera muy actual, muy del 2017: “Hip” es por la onda e “gnosis” la esencia. Somos una banda que nunca ha dejado de tocar, una banda inquieta, activa, nosotros queremos seguir avanzando pero sobre todo, que la gente escuche como La Unión siente la música", compartió Rafa, emocionado de visitar México de nueva cuenta desde el Viejo Continente.Relajados y dispuestos a platicar sobre como La Unión visitará la región por primera vez, ambos convivieron con los medios y dieron un breve recorrido por los “años mozos” aunque argumentan que ellos siempre se renuevan, he ahí la clave de no caer en la monotonía.“A nosotros lo que nos motiva principalmente, es alimentar la leyenda del rock para que siga vivo”, compartió Luis Bolín y de forma emotiva dijo que la música vivía por su misma y del compromiso que tenían como músicos para reinventarla.Ellos pasaron del formato del vinilo al disco compacto y eso los hace sentir orgullosos de haber sobrevivido por las peripecias de la industria musical ya que se han adaptado a todos los cambios que han surgido, eso sí, sin perder su esencia.“Estamos muy contentos de haber tomado la decisión de independizarnos, además las canciones que tocamos son de forma más cálida que antes y eso es gracias a que hacemos variaciones y formas nuevas”, dijo Rafael Sánchez.El “Rock no ha muerto” y por la misma adversidad con otros géneros, Rafael Sánchez argumentó que no hay problema si otros géneros surgen o destacan más que el mismo rock, siempre hay cabida para cada escena musical."Hemos sentido cosas humanamente increibles a través de la música y queremos seguir sorprendiendonos", agregó Bolín.El hecho de que sean “libres” o sin una disquera definida los ha hecho sentirse plenos ya que comparten con otros grupos o con otros artistas proyectos alternativos haciendo lo que más los hace sentir vivos, aseguran.Fecha: Sábado 4 de marzoLugar: Centro de Convenciones del CeartHora: 20:00Boletos en TaquillaParte de la recaudación del evento será a beneficio de la Fundación Auti AC en esta ciudad