Vive San Felipe crisis por veda y marea roja

MEXICALI, Baja California(GH)

El puerto depadece desde hace casi dos años,Y desde el mes de febrero, lo cual ha dejado a sus habitantes en un estrecho margen de negocios.Víctor Ibáñez Esquer, director de la Secretaría de Pesca y Acuicultura de Baja California (Sepesca), explicó queLa veda por la vaquita, limita a los pescadores obtener pez, la veda por marea roja les prohíbe la extracción y comercialización de los moluscos bivalvos, es decir mariscos de dos conchas.Desde esta última veda por marea roja, la Dirección Contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud, aseguró 13 toneladas de almejas en los diferentes centros de distribución, pues dicha mercancía estaba contaminada por la marea roja.“En el Alto Golfo hay muchos problemas, no sólo ambas vedas, sino que desde hace dos años no hay pesca, podrán hacerlo para el mes de abril, pero ahora se enfrentan al tema de las artes de pesca”, señaló el funcionario estatal.La pesca de la curvina golfina se convirtió en otro problema, ya que la autoridad federal les está pidiendo un Manifiesto de Impacto Ambiental (MIA), para llevar a cabo la actividad por ser un área natural protegida.“Esto es en el Alto Golfo donde se hace la segregación de la curvina, los únicos que acaban de obtener una autorización por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), es la etnia Cucapa”, declaró Ibáñez.Dijo que es muy complicado el tema del Alto Golfo, pues los problemas son la vaquita, el tráfico de totoaba, se va a terminar el programa de compensación, y lidiar con Inspección y Vigilancia del Gobierno.Mencionó que Sepesca busca apoyarlos con la gestión y el trato con las dependencias normativas como la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), Investigación Pesquera y Oceanográfica, y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.Además tratan de incentivarlos con el cambio de embarcaciones, motores, llevándoles concurrencia para pesca deportiva, equipo, e inversiones en transporte, declaró el director de Sepesca.“Gestionan reuniones federales para resolver los problemas, pero la verdad que sí, hoy en día son bastantes los problemas en el Alto Golfo y San Felipe, además de ser problemas complicados”, advirtió.Acaban de ver el tema con el presidente de la Federación de pescadores ribereños más grande de San Felipe, en revisión con la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), que son los que imponen o levantan la veda sanitaria.A quienes les pidieron que hicieran un análisis al callo de hacha, para que lo liberen de la veda sanitaria, y puedan comercializar ese producto, precisó que Cofepris ya está haciendo las revisiones pero no pueden ser más ágil por los protocolos establecidos.El sector pesquero en San Felipe se encuentra en una severa crisis.Añadió que antes que cualquier interés le darán seguimiento a lo que dicte Cofepris, pues es la autoridad sanitaria que vela por la salud pública.“Más que pérdida es lo que se ha dejado de generar o ganar por no poder aprovechar el recurso, más bien es el número de permisionarios y empresas que han dejado de operar, pero es muy pronto para saber de cuánto fue el impacto”, mencionó.Finalmente añadió que en estas semanas estarán trabajando un análisis económico, que seguramente arrojará daños son cuantiosos en la comunidad del puerto de San Felipe y el Alto Golfo de California.