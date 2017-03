Estudiantes protestan por costos en cafetería

MEXICALI, Baja California(GH)

A través de un evento organizado por estudiantes del Cobach plantel Baja California, llevaron a cabo un movimiento denominado #UnDíaSinCafetería, esto en forma de manifestación por los altos precios en la cafetería de la escuela.



Alumnos denunciaron que con la llegada de la nueva administración a la cafetería, los precios se elevaron de manera exagerada para los bolsillos de los estudiantes, además de malos tratos del personal, venta de platillos con pocos alimentos, entre otros desacuerdos.



Por lo que a través de una convocatoria iniciada en redes sociales, los estudiantes se manifestaron frente a la cafetería del lugar, exigiendo mejores servicios y precios más accesibles.



Llevando consigo lonches caseros o de fuera, con el fin de no consumir ese día en la cooperativa del plantel.



Adrián de la Cruz de estudiante de 4to semestre explicó que desde que inició este ciclo, entró la nueva administración en la cafetería, implementando un servicio deficiente y con los precios inaccesibles para la mayoría del alumnado.



“Atendían mal a la gente, tienen los artículos muy caros, los productos son escasos o si hay se acababan muy mal”.



Por otro lado, Miriam Cortez de Sexto Semestre, refirió que el tiempo para entregar los alimentos era muy tardado en comparación con el periodo tan corto que tienen de receso entre clases.



“Sólo tenemos 10 minutos de receso así que no nos daban tiempo de comer bien, además a veces la comida no estaba bien hecha”, agregó.



Acuerdan mejorar servicio



La subdirectora administrativa del plantel, Lucía Martínez Sánchez, explicó que a raíz de la protesta tuvieron la oportunidad de platicar con las partes involucradas y llegar a un acuerdo.



Donde el personal encargado se comprometió a mejorar el servicio, ajustar el precio de ciertos productos y venta de platillos más abundantes.



Martínez Sánchez agregó que los jóvenes se manifestaron a través del buzón de quejas y que su participación fue para escuchar a las partes, y evitar algún altercado durante la manifestación.