Lo pierden todo

TIJUANA, Baja California(GH)

Las calles de la colonia Lomas del Rubí están llenas de ropa, muebles y personas que no tienen a dónde ir, después de que 70 viviendas recibieran la instrucción ayer por la mañana de ser desalojadas por peligro inminente de derrumbe.



El 19 de enero, los habitantes de la calle Ignacio Ramírez se despertaron con la sorpresa de agrietamiento en la vialidad y en las paredes de algunos de los inmuebles.



Al recibirse el reporte, personal de Dirección de Protección Civil Municipal acudió y colocó sellos amarillos en ocho domicilios y un engomado rojo.



Sin embargo, alrededor de dos semanas después, el problema se extendió a 70 casas, lo que representa un poco más de 280 personas que se quedarán sin hogar.



Sonidos de alerta

El agrietamiento en la zona se agravó en menos de dos semanas, al punto de que el sonido del crujir de las paredes puede escucharse en muchos de los domicilios que están a punto de derrumbarse.



“Se escucharon explosiones y la casa se empezó a agrietar, ya sacamos la mayoría de las cosas de la casa pero no tenemos a dónde ir; somos cuatro adultos y tres niños que nos quedamos sin un techo”, comentó Ángeles Susana López Rojas, con alrededor de 30 años viviendo en la calle Luis Echeverría.



“Mi casa no estaba así; de un día para otro ya se está cayendo”, añadió.



Para la familia de Dora María Peña Martínez, en primera instancia el problema con los agrietamientos se veía ajeno a su casa, localizada en la calle Tomás Corona, sin embargo, con el pasar de los días, en sus paredes también aparecieron grietas y ahora está obligada a buscar otro hogar.



“Empezó desde las calles de arriba y ya llegó hasta acá, estamos buscando casa; 35 años viviendo aquí y de repente ya nos tenemos que salir, toda una vida aquí”, apuntó.



¿Sin responsable?

Para otros habitantes, el Gobierno tiene que encontrar al responsable de la situación porque, según comentaron, nunca se había presentado un problema de ese tipo.



“Se escucharon detonaciones un día y empezó a pasar esto, es algo inhumano; no hay perdón para el Gobierno, tantos años viviendo aquí y pasa esto”, manifestó Margarita Ramos Escalante, con 35 años en la calle Tomás Corona.



Más allá de la tristeza, Margarita no busca que se les reubique en otra zona, sino que el Gobierno solucione los deslizamientos para poder mantenerse en su casa.



“Aquí nacieron y crecieron nuestros hijos, esto no se puede quedar así; estamos en una bomba de tiempo y cada día va avanzando esto”, explicó.



Para Sergio Silva, la vida de su familia cambió de un día para otro y sin poder hacer algo para evitarlo.



“Empezaron a tronar todas las paredes y después nos tuvimos que salir; se siente mucha impotencia, no podemos hacer nada, nos estamos quedando afuera de la casa de una sobrina porque no tenemos a dónde ir”, reveló.



La dirección de Protección Civil Municipal comunicó que hasta el momento no se tiene definido algún responsable por los deslizamientos.