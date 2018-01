Vigila Profeco precios de la tortilla en Mexicali

MEXICALI, Baja California(GH)

De acuerdo a información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), en Mexicali el precio de la tortilla oscila entre 12 y 20 pesos por kilo dependiendo de la zona y el comercio.



La subdelegada de Profeco en Mexicali, Rosa Isela Dávalos Méndez, señaló que la dependencia a su cargo realizará operativos de vigilancia en diferentes tortillerías y comercios de la localidad.



Ante las declaraciones del presidente de la Unión Nacional de Industriales de Molinos y Tortillas (Unimtac) donde señala un incremento de entre 1.50 y 3 pesos en el precio del kilo de tortillas, la subdelegada afirmó que por el momento no existe una justificación para un incremento marcado en el precio del alimento.



“Hoy y mañana van a andar en calle viendo quienes si subieron el precio para dar tiros de precisión en caso de encontrar aumentos de precio injustificados” señaló “ahorita no hay la justificación para un incremento, porque el maíz bajo”



La variación notoria entre los precios de la tortilla en Mexicali, continúo Dávalos Méndez, varía en base a la zona de la ciudad, el tipo de comercio e incluso los aditamentos que se colocan en la elaboración de la tortilla.



Por ello, aquellos locales que logren justificar un aumento de la tortilla en base a estas variables no serán sancionados.



“Los precios regulares oscilan entre los 11 o 12 pesos como lo tienen en algunos grandes comercios que tienen tortillería, puede estar en 20 o 21 en una tortillería local” resaltó “ya si hablamos de 25 o 26, pues eso ya es un incremento injustificado”



Aunque la subdelegada puntualizó que aún existe la posibilidad de que se de un aumento al precio de la tortilla, debido principalmente a los incrementos en los costos del gas, la gasolina y la moneda americana, insistió en que se vigilará y en su caso sancionará a aquellos comercios que presenten un aumento arbitrario en el precio de la tortilla.